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Bairro Vila Prudêncio

Homem é preso após atirar na direção da ex-namorada em Cariacica

Ele acabou autuado em flagrante por por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2026 às 10:57
Delegacia Regional de Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica, onde caso foi registrado Hélio Filho/Secom

Um homem de 26 anos foi preso após atirar na direção da ex-namorada, uma jovem de 19 anos, depois de uma confusão perto de uma distribuidora de bebidas no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na noite do último domingo (31). 


A vítima relatou que estava na distribuidora na companhia de amigos quando o ex-namorado chegou, acompanhado de uma mulher. Uma discussão começou e ele passou a ameaçar a jovem de morte. 


Em determinado momento, a ex e a mulher que estava com o homem começaram a brigar. A vítima relatou que foi agredida e arrastada pelos cabelos. 


O homem deixou o local e, em seguida, voltou armado. Ele atirou pelo menos seis vezes no meio da rua, segundo a ex-namorada, na direção dela. Ninguém foi atingido. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter o homem, que chegou a arremessar a arma usada por ele em cima de um telhado, para se livrar do flagrante. 


A mulher que estava com ele deu outra versão aos policiais. Ela disse que foi agredida pela jovem de 19 anos. Todos os três envolvidos estavam com escoriações pelo corpo. 


Eles foram levados para a Delegacia Regional do município. Por fim, o homem acabou preso e autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não será divulgado para não expor a vítima. 

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De acordo com a Polícia Militar, após os disparos, o militar compareceu espontaneamente à sede do batalhão da cidade, comunicou o ocorrido e entregou a arma utilizada.

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