Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Polícia
  • Policial mata jovem a tiros e é preso ao se entregar em batalhão de Colatina
Homicídio

Policial mata jovem a tiros e é preso ao se entregar em batalhão de Colatina

Testemunhas dizem que suspeito e vítima já tinha desavenças anteriores; em depoimento, militar afirmou que atirou após achar que homem fez movimento para sacar arma

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 09:44

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

01 jun 2026 às 09:44
De acordo com a Polícia Militar, após os disparos, o militar compareceu espontaneamente à sede do batalhão da cidade, comunicou o ocorrido e entregou a arma utilizada.
Pedro Henrique Novaes da Conceição (destaque), de 20 anos, foi atingido por um tiro no peito. Montagem | A Gazeta

Um policial militar foi preso após matar um jovem de 20 anos a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no domingo (31). Pedro Henrique Novaes da Conceição foi atingido por um tiro no peito. De acordo com a Polícia Militar, após os disparos, o suspeito compareceu espontaneamente à sede do batalhão da cidade, comunicou o ocorrido e entregou a arma utilizada.


Testemunhas relataram à PM que o policial e a vítima tinham desavenças anteriores. Segundo os relatos, o homem teria passado diversas vezes em frente à residência do militar, registrando imagens e o encarando. Também teriam ocorrido ameaças entre as partes.


Em depoimento, o militar afirmou que a vítima se aproximou fazendo ameaças e dizendo integrar uma facção criminosa. Segundo a versão do policial, o homem fez um movimento que ele entendeu ser uma tentativa de sacar uma arma que estaria escondida atrás das costas. Diante dessa interpretação, ele efetuou o disparo.


De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, a vítima tinha antecedentes criminais, usava tornozeleira e respondia em liberdade.


A Polícia Civil informa que o militar foi autuado em flagrante por homicídio simples. Ele foi encaminhado ao presídio militar e passará por audiência de custódia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Militar Polícia Civil homicídio Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados