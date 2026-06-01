Policial mata jovem a tiros e é preso ao se entregar em batalhão de Colatina

Um policial militar foi preso após matar um jovem de 20 anos a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no domingo (31). Pedro Henrique Novaes da Conceição foi atingido por um tiro no peito. De acordo com a Polícia Militar, após os disparos, o suspeito compareceu espontaneamente à sede do batalhão da cidade, comunicou o ocorrido e entregou a arma utilizada.





Testemunhas relataram à PM que o policial e a vítima tinham desavenças anteriores. Segundo os relatos, o homem teria passado diversas vezes em frente à residência do militar, registrando imagens e o encarando. Também teriam ocorrido ameaças entre as partes.





Em depoimento, o militar afirmou que a vítima se aproximou fazendo ameaças e dizendo integrar uma facção criminosa. Segundo a versão do policial, o homem fez um movimento que ele entendeu ser uma tentativa de sacar uma arma que estaria escondida atrás das costas. Diante dessa interpretação, ele efetuou o disparo.





De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, a vítima tinha antecedentes criminais, usava tornozeleira e respondia em liberdade.





A Polícia Civil informa que o militar foi autuado em flagrante por homicídio simples. Ele foi encaminhado ao presídio militar e passará por audiência de custódia.