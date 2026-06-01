Direito Penal da Vítima: a pensão que ampara os órfãos do feminicídio

Quando uma mulher é morta por feminicídio, a tragédia não termina na cena do crime. Muitas vezes ela deixa filhos pequenos que, da noite para o dia, perdem a mãe, e, com frequência, também o pai, que vai preso por ter cometido o crime.





Quem cuida dessas crianças? Como elas sobrevivem? É justamente para responder a essa pergunta que o Direito vem deslocando seu olhar, do criminoso para a vítima e para quem fica.