Bondinho no Morro do Moreno: estudo fica pronto em até 60 dias

A definição sobre a instalação de um bondinho, teleférico ou funicular (transporte sobre trilhos) no Morro do Moreno, em Vila Velha, agora tem um prazo: em até 60 dias o estudo de viabilidade técnica e econômica, contratado pela prefeitura, deve ficar pronto. Com a conclusão da análise, a administração municipal vai poder indicar se vai ou não implantar a estrutura e o modelo mais adequado para o local.
A secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, diz que a proposta de instalação de um transporte no Morro do Moreno, como atrativo turístico, era discussão antiga no município, mas, até a atual administração assumir, não havia qualquer estudo sobre o tema.
"Contratamos uma empresa especializada para fazer o estudo econômico, urbanístico, de impacto ambiental e analisar a viabilidade técnica de instalação. Só então a gente vai poder fazer um anúncio para a comunidade de algo que seja realmente executável", explica.
A expectativa, segundo Menara, é que as avaliações sejam concluídas nos próximos 60 dias e que, com a realização das obras, o Morro do Moreno se junte ao Convento da Penha como um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.
Morro do Moreno já passa por obras
Antes da definição sobre essa modelagem de atrativo, o Morro do Moreno passa por outras intervenções para receber o público. Já foram concluídas as etapas de drenagem e pavimentação do acesso já existente. Nesse traçado, de 730 metros de extensão até o topo do morro, só será permitido o trânsito local, isto é, de veículos para residentes. Para os demais visitantes, o trajeto deverá ser feito a pé ou de bicicleta.
Das obras do receptivo da esquerda, 70% estão prontas; da direita, já foram feitas as fundações e as paredes.
Nesses pontos, vão ser instalados o espaço para receber e orientar visitantes, a lojinha de artesanato com produtos de Vila Velha, o ponto de aquisição de água e outros suprimentos, o parquinho para crianças e a guarita de segurança.
Também já foi iniciada a estruturação dos mirantes e, a próxima etapa, será o topo do Morro do Moreno, onde será construída uma cafeteria. Pelo projeto, a ideia é preservar as trilhas naturais até esses pontos de contemplação, com exceção da via já existente.
Menara afirma que as obras seguem dentro do cronograma, e a expectativa é que sejam finalizadas até o final do ano. Mas, antes de ser reaberto ao público, a secretária conta que serão estabelecidas regras para o acesso. Embora não esteja prevista cobrança para entrar na área do Monumento Natural (Mona) do Morro do Moreno, ela defende que a gestão do local seja conduzida pela iniciativa privada.
"A partir da construção do Mona, serão estabelecidas regras de uso para preservar a natureza e o patrimônio, como horário de visitação e controle de iluminação para não atrapalhar o hábito noturno dos bichos, tudo precisa ter regramento", conclui.