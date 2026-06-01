Bondinho no Morro do Moreno: estudo fica pronto em até 60 dias

Antes da definição sobre essa modelagem de atrativo, o Morro do Moreno passa por outras intervenções para receber o público. Já foram concluídas as etapas de drenagem e pavimentação do acesso já existente. Nesse traçado, de 730 metros de extensão até o topo do morro, só será permitido o trânsito local, isto é, de veículos para residentes. Para os demais visitantes, o trajeto deverá ser feito a pé ou de bicicleta.





Das obras do receptivo da esquerda, 70% estão prontas; da direita, já foram feitas as fundações e as paredes.





Nesses pontos, vão ser instalados o espaço para receber e orientar visitantes, a lojinha de artesanato com produtos de Vila Velha, o ponto de aquisição de água e outros suprimentos, o parquinho para crianças e a guarita de segurança.





Também já foi iniciada a estruturação dos mirantes e, a próxima etapa, será o topo do Morro do Moreno, onde será construída uma cafeteria. Pelo projeto, a ideia é preservar as trilhas naturais até esses pontos de contemplação, com exceção da via já existente.





Menara afirma que as obras seguem dentro do cronograma, e a expectativa é que sejam finalizadas até o final do ano. Mas, antes de ser reaberto ao público, a secretária conta que serão estabelecidas regras para o acesso. Embora não esteja prevista cobrança para entrar na área do Monumento Natural (Mona) do Morro do Moreno, ela defende que a gestão do local seja conduzida pela iniciativa privada.





"A partir da construção do Mona, serão estabelecidas regras de uso para preservar a natureza e o patrimônio, como horário de visitação e controle de iluminação para não atrapalhar o hábito noturno dos bichos, tudo precisa ter regramento", conclui.