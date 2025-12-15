Turismo

Saudade do Morro do Moreno? Conheça 8 trilhas incríveis no ES para se aventurar

O Espírito Santo está cheio de trilhas que entregam tudo: mirantes cinematográficos, banhos de cachoeira, rotas no meio da Mata Atlântica e paisagens de altitude

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:29

Trilhas de Norte a Sul chamam atenção no ES Crédito: André Rosa/Shutterstock/TV Gazeta/Reprodução/Instagram/@itaunasgci/@evandrofonseca12

Se você está sentindo falta de subir o Morro do Moreno, fechado recentemente para obras, não precisa esperar a reabertura para matar a vontade de uma boa aventura. O Espírito Santo está cheio de trilhas que entregam tudo: mirantes cinematográficos, banhos de cachoeira, rotas no meio da Mata Atlântica e paisagens de altitude.

E o melhor: tem opção de Norte a Sul, para iniciantes ou experientes, e em cenários completamente diferentes - da praia ao alto das montanhas. São caminhos perfeitos para quem só quer esticar as pernas com um visual capixaba de tirar o fôlego.

Confira 8 trilhas capixabas que valem cada passo

1. Pedra Azul – Trilha das Piscinas Naturais (Domingos Martins)

Um dos cenários mais famosos do ES, a Pedra Azul tem uma trilha linda até as piscinas naturais formadas na montanha. Para chegar até lá, é necessário subir uma íngreme ladeira de pedra por cerca de 90 metros com ajuda de um corrimão de corda. O retorno é realizado por outra trilha que possui um trecho de degraus de madeira fixos na rocha. O caminho é guiado e exige agendamento através do site agenda.es.gov.br. Nível: moderado.

Pedra Estadual da Pedra Azul Crédito: Palê Zuppani

2. Trilha do Monte Aghá (Piúma)

Um dos cartões-postais do litoral Sul. A trilha é média, cerca 2,6 km, porém íngreme, e leva ao topo do Monte Aghá. Um mirante natural maravilhoso para ver Piúma, Itapemirim, o mar, as ilhas e as praias da região. É perfeita para quem gosta de aventura rápida com visual de praia. Nível: intenso.

O Monte Aghá é uma aventura impressionante em Piúma Crédito: Matheus Martins

3. Parque da Fonte Grande (Vitória)

O parque da Fonte Grande é um clássico da capital, com várias trilhas entre Mata Atlântica preservada, mirantes e áreas de contemplação. Há percursos leves e outros mais exigentes, além da vista incrível da Baía de Vitória, Pedra dos Dois Olhos, Convento da Penha e da cidade. Nível: do leve ao moderado (dependendo do percurso).

O pôr do sol no Parque da Fonte Grande é um verdadeiro espetáculo Crédito: Reprodução/Instagram/@tavares.expedicoes

4. Trilha da Pedra dos Ventos (Domingos Martins)

A Pedra dos Ventos, em Domingos Martins, é uma das trilhas mais cenográficas da região serrana capixaba e fica a apenas 36 km de Vitória, no distrito de Santa Isabel. O percurso tem cerca de 4 km (ida e volta) e se destaca por seguir os antigos trilhos da ferrovia, levando os visitantes a atravessar um túnel e um pontilhão que chega a 60 metros de altura.

A Trilha da Pedra dos Ventos, em Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram/@pokeiadventure/@mundo.capixaba

O trajeto pode ser feito em cerca de 1 hora, caso o visitante siga direto, ou até 2h30, incluindo paradas para contemplação e fotos. O acesso começa pela BR-262, nas proximidades da fábrica de água Gold, seguindo por uma estrada de terra rumo à PCH Jucu. A própria linha férrea funciona como referência até o túnel. Nível: leve a moderado.

5. Trilha do Tamandaré (Itaúnas)

Para quem ama natureza costeira, história e vegetação de restinga, essa trilha é um charme. Passa por dunas, vegetação de Mata Atlântica e leva a trechos mais silenciosos e preservados da vila. O ponto principal é a casa do Seu Tamandaré, que apesar de abandonada, é a última construção da Vila de Itaúnas velha. Nível: leve.

A Casa do Tamandaré é a única construção que permanceu da vila antiga Crédito: Ramon Porto

6. Parque Estadual Forno Grande (Castelo)

Lar do segundo ponto mais alto do Espírito Santo, o parque tem trilhas incríveis - sendo algumas leves, outras mais técnicas. O acesso ao paredão de Forno Grande e ao mirante superior revela uma vista poderosa das montanhas de Castelo e da região serrana. Nível: moderado a difícil (dependendo do percurso).

Pico do Forno Grande, em Castelo Crédito: Karol Gazoni/Setur

7. Trilha da Cachoeira do Palito (Santa Leopoldina)

Santa Leopoldina é um paraíso para quem ama água, e a Cachoeira do Palito é uma das joias. A trilha passa por mata fechada e leva a uma queda d’água forte, com poço ótimo para banho. Nível: leve a moderado.

Cachoeira do Palito é um ponto famoso entre os praticantes de rapel Crédito: Felipe Khoury

8. Cachoeiras de Iracema e Iraceminha (Alfredo Chaves)

O combo perfeito para quem ama água e trilha fácil. Os caminhos até Iracema e Iraceminha são curtos e levam a quedas d’água deliciosas para banho, cercadas por mata capixaba e clima fresco. É passeio ideal para famílias e grupos. Nível: leve. Diferencial: duas cachoeiras em um mesmo roteiro.

Alfredo Chaves é um destino para todos os públicos Crédito: Carlos Palito

