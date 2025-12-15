Polêmica

Janja reage a vídeo de Zezé Di Camargo e critica ataque às filhas de Silvio Santos

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, rebateu as declarações feitas por Zezé Di Camargo contra o SBT e, indiretamente, contra as filhas de Silvio Santos

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:51

Zezé fez um pronunciamento que geou polêmica nas redes e Janja rebateu Crédito: Reprodução Instagram | @zezedicamargo | @janjalula

A crítica foi publicada nas redes sociais após o sertanejo divulgar um vídeo pedindo que a emissora desistisse de exibir seu especial de Natal, já gravado e com previsão de ir ao ar na quarta-feira (15), às 22h30.

No vídeo, Zezé afirmou estar incomodado com os rumos recentes do canal, especialmente depois da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, na última sexta-feira (12). Segundo o cantor, o posicionamento atual da emissora não representaria suas convicções pessoais.

Sem citar nomes, o artista também direcionou críticas às filhas de Silvio Santos, hoje à frente das decisões do grupo. Em tom duro, afirmou que atitudes recentes estariam em desacordo com os valores do fundador do SBT e disparou: "Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe".

A fala repercutiu mal e motivou a resposta de Janja. A primeira-dama condenou especialmente o uso de termos considerados ofensivos para se referir às herdeiras do comunicador. Para ela, a linguagem adotada pelo cantor carrega machismo e misoginia e deslegitima a presença de mulheres em posições de comando.

Janja também ressaltou que esse tipo de discurso reforça formas de violência simbólica e moral contra mulheres, sobretudo quando parte de figuras públicas com grande alcance. "É preciso reagir sempre que esse tipo de ataque tenta desqualificar mulheres em espaços de poder", afirmou, em síntese.

Na manifestação, a primeira-dama ainda saiu em defesa do SBT, destacando que Silvio Santos sempre prezou pelo pluralismo e pela diversidade de opiniões na emissora.

Segundo ela, a abertura para diferentes visões políticas e institucionais faz parte da história do canal e não deveria ser tratada como desvio de princípios.

Janja se pronuncia sobre Zezé Crédito: Reprodução | Instagram | @janjalula

A emissora também se pronunciou.

