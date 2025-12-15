Mais ovo em 2026: 5 receitas para inserir na rotina

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:24
A chegada de um novo ano inspira mudanças, novos hábitos e escolhas mais conscientes à mesa. Prático, nutritivo e extremamente versátil, o ovo é um ingrediente que combina perfeitamente com esse momento de recomeço. Presente em receitas simples ou elaboradas, ele ajuda a construir refeições equilibradas, saborosas e fáceis de preparar — ideais para quem quer iniciar 2026 com mais leveza e bem-estar.
Rico em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, o ovo oferece combinações leves e nutritivas que conversam com a proposta de “começar bem o ano”. Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, o alimento é um aliado poderoso para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis em 2026. “O ovo traz saciedade, praticidade e equilíbrio nutricional. Ele combina com receitas frescas, festivas e também com o cotidiano. É perfeito para quem quer iniciar o ano com escolhas mais inteligentes à mesa”, explica.
A seguir, a nutricionista Lúcia Endriukaite lista 5 receitas com ovo para começar 2026 com sabor e equilíbrio. Confira!
Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo baixo, adicione os ovos e mexa delicadamente. Quando começarem a firmar, acrescente o creme de leite. Retire do fogo ainda cremoso. Finalize com cebolinha. Sirva em seguida.
Modo de preparo
Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente o leite e leve ao fogo baixo, mexendo com um fouet até formar um creme — sem deixar ferver. Retire do fogo, misture as amêndoas moídas, distribua em copos ou taças e leve à geladeira por 2 horas. Após esse tempo, polvilhe canela e sirva em seguida.
Modo de preparo
Em uma panela com água, cozinhe os ovos por 12 minutos em fogo médio. Em seguida, transfira para um recipiente com água fria para interromper o cozimento. Descasque, pique e, em uma tigela, misture com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino, a hortelã e a salsinha. Finalize com as amêndoas laminadas e sirva em seguida.
Dica: para uma textura mais cremosa, adicione queijo cottage, cream cheese ou uma colher de sopa de maionese.
Calda
Pudim
Calda
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Com cuidado, adicione a água aos poucos, o caramelo vai borbulhar. Mexa até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.
Pudim
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e a baunilha. Despeje na forma caramelizada. Coloque a forma em uma assadeira maior e adicione água quente até a metade da altura da forma do pudim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Passe uma faca ao redor do pudim para soltá-lo e desenforme em um prato com cuidado. Sirva em seguida.
Salada
Ovo
Molho vinagrete
Ovo
Em uma panela larga, aqueça a água e o vinagre em fogo médio. Quebre cada ovo em uma xícara. Quando a água ferver, mexa a água com uma colher formando um redemoinho e deslize o ovo no centro. Cozinhe por 5 minutos. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e, se necessário, apare as bordas com uma tesoura. Reserve.
Molho vinagrete
Em um recipiente pequeno, coloque o azeite extravirgem, o vinagre balsâmico, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com um garfo até o molho emulsificar e ficar homogêneo. Reserve.
Montagem
Em uma travessa, disponha as folhas e adicione os legumes, as lascas de queijo e finalize com os ovos pochê. Regue com o molho vinagrete e sirva em seguida.
Lúcia Endriukaite reforça que o alimento representa perfeitamente o espírito de renovação do ano novo: “o ovo simboliza recomeço: simples, acessível e cheio de possibilidades culinárias. Incorporá-lo ao cardápio do dia 31 e da primeira semana de janeiro é uma forma prática e saborosa de iniciar 2026 com mais equilíbrio e criatividade”.
