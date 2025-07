Televisão

SBT anuncia volta do quadro Banheira do Gugu no Programa do Ratinho

Clássico dos anos 1990 retorna com estreia nesta segunda (14), agora em novo formato

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:27

Luiza Ambiel e Tiririca participam do quadro Banheira do Gugu, do programa Domingo Legal Crédito: Alex Ribeiro/Folhapress

Um dos quadros mais marcantes -e polêmicos- da história da televisão brasileira está de volta. O SBT anunciou o retorno da Banheira do Gugu, que estreia nesta segunda-feira (14) dentro do Programa do Ratinho, a partir das 22h20.>

A reestreia promete reviver a nostalgia dos anos 1990, quando o quadro impulsionava a audiência do Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato.>

Lançado originalmente em 1995, o quadro colocava celebridades e anônimos em uma banheira com água e espuma, disputando sabonetes enquanto eram "bloqueados" por modelos de trajes de banho. Em geral, a dinâmica era exibida no segmento "Eles e Elas", colocando um homem e uma mulher em competição direta.>

Nomes como Luiza Ambiel, Solange Gomes, Nana Gouvêa, Núbia Óliiver, Helen Ganzarolli e Fabiana Andrade se tornaram populares graças à participação recorrente no quadro. Entre os homens, Leandro Seguro foi um dos mais lembrados. Algumas modelos chegaram a relatar que gravavam o quadro várias vezes por dia em jornadas intensas.>

O retorno da Banheira do Gugu ao ar vem acompanhado de uma carga histórica: o formato foi retirado da programação em 2000, após sucessivas críticas e sanções. Na época, o Ministério da Justiça emitiu advertência com base na Portaria 796, que vetava cenas com nudez parcial em horários acessíveis ao público infantil.>

Pouco depois, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o quadro só poderia ir ao ar após as 20h, o que levou ao seu cancelamento definitivo naquele ano.>

Apesar das polêmicas, o formato permaneceu na memória afetiva do público e foi resgatado por Gugu em 2015 na Record, em uma versão adaptada com figurinos mais discretos. Em 2023, o SBT voltou a prestar homenagem ao quadro no programa Fofocalizando e lançou documentários explorando os bastidores da atração.>

Ainda não foram divulgados os detalhes de como será a dinâmica nesta nova fase, mas o SBT aposta no apelo nostálgico para transformar novamente a banheira em centro das atenções.>

