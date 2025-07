Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

cinema

Uma das atrizes de maior destaque do cinema brasileiro na atualidade, Bárbara Colen, estará no 32º Festival de Cinema de Vitória, que conta com patrocínio da Petrobras, e patrocínio institucional do Instituto Cultural Vale e do Banestes, através da Lei de Incentivo à Cultura. A atriz, que tem no currículo filmes como Bacurau e Fogaréu, apresenta uma das noites do evento que exibirá quase 40 produções audiovisuais capixabas e um total de 106 trabalhos vindos de todo Brasil.