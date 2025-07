Carol Neves celebra aniversário em noite "only for women" em Vitória

Mais admirados

Machado, Mazzei & Pinho está entre os escritórios de advocacia mais admirados no Espírito Santo. O reconhecimento foi divulgado no último dia 03, no ranking Análise Advocacia Regional 2025, publicação da Análise Editorial. A mesma edição contou com o ranking inédito advogados Mais Admirados Regionais, no qual o sócio do escritório Bruno de Pinho e Silva foi destaque como um dos advogados mais admirados do Estado, na categoria abrangente. A pesquisa é realizada anualmente com executivos jurídicos das maiores empresas do Brasil, que indicam, de forma espontânea e sem lista prévia, até três bancas jurídicas que mais admiram. O ranking regional reforça e complementa as conquistas já obtidas no cenário nacional: tanto o escritório, que conta com quase três décadas de atuação no mercado capixaba, quanto o sócio, já figuram entre os mais admirados do Brasil no anuário 2025 Análise Advocacia.