Espírito Santo lança Plano ES 500 Anos no Cais das Artes; veja fotos

Uma tarde de celebração, compromisso e protagonismo capixaba marcou o lançamento e a entrega oficial do Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo — ES 500 Anos. O Cais das Artes, em Vitória, foi o cenário escolhido para o evento, realizado na última quinta-feira (03), que reuniu cerca de 600 convidados, entre autoridades, lideranças civis, representantes do setor produtivo e da academia e especialistas. O encontro destacou a união de diferentes vozes em torno de uma visão compartilhada para o futuro do estado. Com metas definidas e diretrizes voltadas à inovação, à sustentabilidade, à diversidade e à participação social, o plano estabelece um novo marco para o Espírito Santo. Mais do que um documento técnico, o ES 500 Anos foi apresentado como um pacto coletivo e inspirador, um convite à sociedade capixaba para construir, juntos, um futuro mais justo, resiliente e próspero.