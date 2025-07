Sonora Brasil 2025 celebra a música brasileira no Sesc-ES

O Sesc Espírito Santo sediou o lançamento nacional do Sonora Brasil 2025, projeto que difunde a diversidade musical brasileira, com a presença de artistas de todas as regiões do país. No Sesc Glória, em Vitória, a Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha, fez as honras da abertura. O evento contou também com a presença de Luiz Coutinho, Vice-presidente da Fecomércio-ES; Marcus Magalhães, Secretário da Fecomércio-ES; Richardson Schmittel, Diretor Regional do Senac-ES; dos anfitriões Luiz Toniato, Diretor Regional do Sesc-ES, e Romulo Gomes, Diretor de Programas Sociais do Sesc-ES; e demais gestores do Sistema Comércio em um coquetel exclusivo no terraço do Sesc Glória, no dia 27 de junho. O fim de semana contou com apresentações dos grupos musicais que integram o circuito: Mãe Beth de Oxum, Surama e Henrique (PE); Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro (PA); Bado, Quilomboclada e Sandra Braids (RO); Charlles André e Luciane Dom (RJ); Melina Mulazani, Leo da Rabeca e Luiz Parna (PR); Fernando César e Tiago Tunes (DF); Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro (MS); Ana Paula e Seu Risca (SC); Chau do Pife e Andreia Lais (AL); Mestre Negoativo e Douglas Din (MG). A programação segue até o dia 3 de julho, no Sesc Glória e no Sesc Guarapari. Veja as fotos.