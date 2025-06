Ibef-ES promove o 5° CEO Meeting  em Vitória; veja fotos

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) promoveu a 5ªedição do CEO Meeting, reunindo líderes empresariais, representantes do poder público e especialistas em economia, gestão e desenvolvimento para debater temas estratégicos para o futuro do Espírito Santo. Na abertura do evento, na quinta-feira (26), na Casa Vilani, o presidente do IBEF-ES, Alecsandro Casassi, destacou o apoio dos mantenedores Diamante — Apex, ArcelorMittal, Banestes, Cesan, Medsênior, Sicoob e Vale. Em sua fala, lembrou o papel apartidário e propositivo do IBEF, que contribui com a sociedade por meio da produção e divulgação de conteúdo técnico em veículos do ES.

A assessora do desembargador Raphael Câmara, Tainá Passamani Corrêa, foi aprovada no exigente concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos mais concorridos do país. Ela obteve nota máxima, 10, na disciplina de Direito Processual Civil. Com trajetória marcada por dedicação, Tainá iniciou sua carreira como estagiária no TJES e, há três anos, atua como assessora de gabinete. O processo seletivo, que se estendeu por quase um ano, envolveu rigorosas etapas de provas e avaliação de títulos.

Conexões para o desenvolvimento O ES em Ação e a Rede Empresarial do Espírito Santo promovem, no dia 03 de julho, o Encontro de Lideranças: Conexões para o Desenvolvimento – Articulação de Redes em Prol das Políticas Públicas e da Qualidade de Vida. O encontro, restrito a lideranças convidadas, contará com a presença de Inês Miskalo, diretora de Educação do Instituto Ayrton Senna, que desembarca em Vitória para compartilhar suas experiências com representantes de diversos segmentos do terceiro setor e setor produtivo capixaba. No Instituto Ayrton Senna, desde 1991, Inês tem um papel fundamental na promoção de projetos e ações que visam garantir a alfabetização de qualidade para crianças e jovens. O encontro acontece no mesmo dia da apresentação e lançamento do Plano ES 500 anos para a sociedade. O objetivo é aproveitar o diálogo amplo social sobre a visão de futuro para o Espírito Santo para promover a integração, a articulação e o fortalecimento de redes colaborativas entre instituições locais e nacionais.

Diferenças que somam No próximo dia 06, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) completa 10 anos. Como parte das celebrações desse marco, será lançada, no dia 09, a campanha “Diferenças que somam”, com o objetivo de dar visibilidade e protagonismo às pessoas com deficiência. A realização é do MPT-ES, com o apoio da Subsecretaria de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência (Suped) - Secretaria da Casa Civil do Governo do ES, Apae-ES, Defensoria Pública da União e ABRH-ES.

Direito Um encontro que está se destacando pela presença de grandes nomes do direito civil brasileiro! A Fucape Business School, em parceria com a Escola de Desenvolvimento Profissional da Advocacia Capixaba (ESA), da OAB/ES, realiza o evento “Contratos na Reforma do Código Civil”. Entre os palestrantes, estão o relator-geral da Reforma do Código Civil, Flávio Tartuce e os especialistas Rodrigo Mazzei e Brígida Passamani. Será na próxima terça-feira (1), a partir das 18h30, na Fucape.