"O uau! é único e vem da alma", diz o publicitário Marcelo Braga

À frente da Liga de Marketing, uma empresa de eventos sediada no Espírito Santo que celebrou 15 anos em junho de 2024, Marcelo Braga é convidado do RR Entrevista deste domingo (29).

O CARA DO UAU!

Em suas redes sociais, ele se autodenomina "o cara do UAU", refletindo seu compromisso em proporcionar experiências marcantes e diferenciadas em suas iniciativas profissionais. Em reconhecimento às suas contribuições, o empresário recebeu o Título de Cidadão Vitoriense no ano passado, em evento realizado pela Câmara Municipal de Vitória.

Sua influência no mundo dos negócios é complementada por sua participação ativa em eventos internacionais. Em maio de 2024, ele participou da "Clientologia Supreme Disney" em Orlando, EUA, onde teve acesso aos bastidores dos complexos de entretenimento da região, incluindo visitas técnicas à Apple, Macy's e ao complexo esportivo do Orlando Magic. Essa experiência proporcionou insights valiosos sobre estratégias de engajamento e excelência em atendimento ao cliente.

Sob sua liderança, a Liga de Marketing tem se destacado no cenário nacional, liderando grandes produções simultâneas e reafirmando sua posição de destaque no mercado de eventos. A empresa esteve presente em eventos como a Expert XP, em parceria com a Valor Investimentos, e na ABM WEEK, ao lado da ArcelorMittal. Recentemente, Marcelo foi destaque no WorkTalks, onde compartilhou insights valiosos sobre empreendedorismo e estratégias de mercado, reforçando sua posição como referência no setor.