"O Brasil está no topo do design mundial", diz a capixaba Natalia Scarpati

Renata Rasseli entrevista a designer Natália Scarpati, que participa do Salão do Móvel de Milão, na Itália Crédito: Vitor Jubini

RR Entrevista. Natalia Scarpati, 33 anos, tem raízes no Espírito Santo, mas voa alto em sua carreira de designer de mobiliário. Arquiteta de formação, ela apresenta um conjunto de peças autorais no prestigiado Salone Satellite, integrado ao Salone del Mobile de Milão 2025. Antes de embarcar, a designer foi a convidada do

Em Milão, na Itália, Natalia exibe as inéditas Espelhos Penedo, Luminária Pingo, Banco Lâmina e Luminária Narciso, essa apresentada na Mostra Brasileira no FuoriSalone 2024. "A sensação é de realização ao alcançar projeção global, e ainda assim morar em uma cidade menor, com acesso direto ao mar e rodeada por uma natureza que inspira o seu trabalho criativo".

Simultaneamente ao Salone Satellite, Natalia participa da Mostra Brasileira no FuoriSalone, também em Milão, em uma ação estratégica para fortalecer a identidade do design brasileiro no cenário internacional. A exposição, realizada até 17 de abril na Università degli Studi di Milano, reúne 50 produtos de designers selecionados e destaca o alto nível da produção nacional em mobiliário, objetos, iluminação, rochas ornamentais e artesanato. Integrada ao circuito FuoriSalone, a mostra posiciona o Brasil como protagonista no design mundial, criando diálogos entre inovação e tradição.

CARREIRA

Natalia Scarpati planeja apresentar seu trabalho em Dubai Crédito: Claraboia Imagem

Nomeada entre os principais designers inovadores pela plataforma italiana Isola Awards 2024, a designer de mobiliário tem uma mente inquieta, é atenta aos detalhes e está focada em desenvolver peças repletas de história, de autenticidade e de poesia. Poesia essa que, inclusive, inspirou a criação de uma de suas obras xodós, a cadeira-balanço da linha Arrebol, e que rendeu o prêmio mais abrangente do design nacional: o Brasil Design Award, da Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesing), em 2019. Já em 2024, participou da Mostra Brasileira no FuoriSalone, marcando presença na Coccoloba - Mostra de design brasileiro na Semana de Design de Milão (IT), foi nomeada ao Isola Design Award, além de ter participado da Haus Decor (SP) com a Luminária Narciso.

Desde 2019, Natalia pesquisa e trabalha o uso das rochas naturais em diferentes contextos. Para além do material, seu trabalho é atravessado pela criação de produtos autorais e exaltação das características naturais da rocha com foco na utilização de refugos de outros processos e cortes. Essa adaptabilidade em relação aos resíduos disponíveis reafirma o compromisso de Natalia com práticas artesanais e sustentáveis. As peças autorais da capixaba estão disponíveis no marketplace Boobam - uma das principais vitrines digitais do design autoral brasileiro, e na loja física Stampa, em Vitória (ES).

Natalia Scarpati participa da feira italiana de design de mobiliário mais importante do mundo, em Milão, Itália Crédito: Arquivo pessoal