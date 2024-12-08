"Vamos entregar o Cais das Artes e o Carlos Gomes em 2025", diz Fabrício Noronha

A colunista Renata Rasseli entrevista o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha Crédito: Vitor Jubini

À frente da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) desde 2019, Fabrício Noronha promete entregar o Cais das Artes e o Teatro Carlos Gomes totalmente reformado em 2025. Formado em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), um dos fundadores da banda Sol na Garganta do Futuro e do cineclube Cine Falcatrua, Noronha é o convidado deste domingo (08) do quadro RR Entrevista.

Para Noronha, o ano de 2024 foi bom para a cultura capixaba. "Aumentamos a parceria com empresas privadas através das leis de incentivo à cultura, incrementamos o projeto Lugares de Ler, que promove a leitura e a literatura em dez territórios considerados em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo e vamos fazer o encerramento do projeto Cinema em Toda Parte na quinta-feira, dia 12, na Parque Cultural Casa do Governador", pontua. O projeto marca o lançamento dos 10 filmes produzidos pelos alunos das escolas selecionadas para o projeto, por meio do Chamamento das Unidades Escolares, em municípios capixabas com até 30 mil habitantes.

E por falar em Parque Cultural Casa do Governador, palco de grandes exposições, shows e eventos culturais abertos ao público ao longo de 2024, Fabrício anuncia novidades no funcionamento do espaço a partir do próximo dia 10. "A partir do dia 10, o Parque amplia seu horário de abertura ao público e funcionará de terça a domingo, das 8h às 17h, mediante agendamento". Até essa data, o parque só ficava aberto ao público às terças e quintas.

CONCERTO DE NATAL

O Parque Cultural Casa do Governador será palco do Concerto de natal com Guilherme Arantes na quarta-feira (11) Crédito: Divulgação/Secult

Para encerrar a agenda cultural da Secult de 2024, o cantor e compositor paulistano Guilherme Arantes se apresenta no Concerto de Natal do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 11. A apresentação contará com a participação da tradicional Banda de Música da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com início às 19h30. A entrada gratuita mediante ingressos.