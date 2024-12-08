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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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"Vamos entregar o Cais das Artes e o Carlos Gomes em 2025", diz Fabrício Noronha

Publicado em
08 dez 2024 às 03:00
RR Entrevista Fabrício Noronha, Secretário de Estado da Cultura
A colunista Renata Rasseli entrevista o  secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha  Crédito: Vitor Jubini
À frente da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) desde 2019, Fabrício Noronha promete entregar o Cais das Artes e o Teatro Carlos Gomes totalmente reformado em 2025.  Formado em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), um dos fundadores da banda Sol na Garganta do Futuro e do cineclube Cine Falcatrua, Noronha é o convidado deste domingo (08) do quadro RR Entrevista. 
Para Noronha, o ano de 2024 foi bom para a cultura capixaba. "Aumentamos a parceria com empresas privadas através das leis de incentivo à cultura,  incrementamos o projeto Lugares de Ler, que  promove a leitura e a literatura em dez territórios considerados em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo e vamos fazer o encerramento do  projeto Cinema em Toda Parte na quinta-feira,  dia 12, na Parque Cultural Casa do Governador", pontua. O projeto  marca o lançamento dos 10 filmes produzidos pelos alunos das escolas selecionadas para o projeto, por meio do Chamamento das Unidades Escolares, em municípios capixabas com até 30 mil habitantes.
E por falar em Parque Cultural Casa do Governador, palco de grandes exposições, shows e eventos culturais abertos ao público ao longo de 2024, Fabrício anuncia novidades no funcionamento do espaço a partir do próximo dia 10. "A partir do dia 10, o Parque amplia seu horário de abertura ao público e funcionará de terça a domingo,  das 8h às 17h, mediante agendamento". Até essa data, o parque só ficava aberto ao público às terças e quintas.   

CONCERTO DE NATAL 

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação
O Parque Cultural Casa do Governador será palco do Concerto de natal com Guilherme Arantes na quarta-feira (11) Crédito: Divulgação/Secult
Para encerrar a agenda cultural da Secult de 2024, o cantor e compositor paulistano Guilherme Arantes se apresenta no Concerto de Natal do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 11. A apresentação contará com a participação da tradicional Banda de Música da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com início às 19h30. A entrada gratuita mediante ingressos.
Além das atrações, o evento marca a assinatura da Cooperação Técnica entre a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Secretaria da Cultura (Secult). O foco principal do convênio é a execução de ações conjuntas que fomentem a educação musical, a produção cultural, e a inclusão social em uma mútua colaboração visando promover a integração entre segurança pública e cultura. Essa ação será realizada por meio do desenvolvimento e execução de projetos culturais e pedagógicos, como a Banda de Música da PMES e o Programa Banda Júnior.

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