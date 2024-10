"A Pedra Azul é paixão do ES", diz Cecília Zon sobre o Vive Le Vin

Renata Rasseli entrevista Cecília Zon: o Vive Le Vin é um condomínio com serviço de hotelaria que será erguido na Pedra Azul. Crédito: Vitor Jubini

Vinho, arte e natureza em perfeita harmonia. É o que oferece o Vive Le Vin, novo empreendimento da Invite Inc., dirigida por Cecília Zon, que será erguido na Pedra Azul, com entrega prevista para 2028. A arquiteta e CEO da empresa é a convidada do "RR Entrevista" e detalha o condomínio com serviço de hotelaria, novidade da região de montanhas do ES.

O conceito e interiores é da Inspira Conceito & Design, de Bruna e Paula Rody. A partir de dados e estudos de algumas das principais plataformas de tendências do mundo, como a WGSN, o novo lançamento em Pedra Azul tem como base o localismo e a criatividade, duas das principais tendências mundiais da atualidade.

Dessa forma, o empreendimento traz a bebida de Baco como elemento local, pois o Espírito Santo é um dos maiores consumidores per capita de vinho do País, e um produto muito apreciado na região de montanhas. Aliado ao vinho, o projeto apresenta a arte em suas diversas manifestações: arquitetura, pintura, escultura, literatura, como símbolo da criatividade.

Os painéis de Ana Paula Castro que compõem a arquitetura externa e interna foram inspirados no movimento fluido que o vinho faz ao ser servido na taça e nos parreirais. As obras da Romilda Patez e da Samira Pavesi fazem parte tanto do projeto de interiores, quanto de toda a comunicação e marketing do empreendimento.

CONDOMÍNIO

A arquitetura do Vive le Vin foi projetada para estar disposta de forma harmoniosa com a paisagem de Pedra Azul, integrando-se à natureza de maneira orgânica. Serão 115 apartamentos com unidades de 1 e 2 quartos, com alguns módulos que permitem a opção de 3 quartos. O Vive Le Vin vai contar com estrutura de resort, cujo serviço será feito por uma operadora hoteleira, e ambientes que trarão experiências sensoriais imersivas.

O Vive Le Vin oferece itens de lazer, tanto para crianças quanto adultos, como SPA, sala de massagem, Espaço Kids, Espaço de Confrarias, Tasting Room (Espaço de Degustação), Restaurante, Coworking, Biblioteca e Mirante. O empreendimento também possui espaços outdoor, como pomar, fireplaces e áreas para piquenique.

LOCALIZAÇÃO

Vive Le Vin em Pedra Azul. Crédito: Divulgação

Localizado no coração do Circuito dos Orgânicos, o Vive le Vin é um refúgio para os amantes da natureza e da boa gastronomia. Além disso, está a somente duas horas de Vitória pela BR-262 e a 15 minutos do centro de Pedra Azul, região das montanhas capixabas, eleita como segundo destino mais hospitaleiro do Brasil em 2024, segundo o Traveller Review Awards.

FICHA TÉCNICA

Vive Le Vin em Pedra Azul. Crédito: Divulgação

Tipologia: 1 e 2 quartos, opcional 3 quartos



1 e 2 quartos, opcional 3 quartos Metragem: de 56,50 m² a 137,43 m²

de 56,50 m² a 137,43 m² Número de unidades: 115 apartamentos



115 apartamentos Número de módulos: 34 módulos, separados em 03 tipos



34 módulos, separados em 03 tipos Vagas de estacionamento: 200 vagas



200 vagas Lazer completo entregue mobiliado e decorado



