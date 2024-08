"Pedra Azul é o lugar mais lindo do ES", diz Dani Carla, nova apresentadora do Em Movimento

Dani Carla é a nova apresentadora do Em Movimento da TV Gazeta . Crédito: Fernando Madeira

Dani Carla, a nova apresentadora do Em Movimento da TV Gazeta, prefere praia à montanha, mas considera a Pedra Azul a região mais linda do ES. Após 18 anos no jornalismo, com destaque para coberturas policiais, Dani estreia no dia 17 de agosto. Por conta das Olimpíadas, o Em Movimento ficará três sábados sem ser exibido na programação da TV Gazeta.

Dani Carla, apresentadora do Em Movimento, da TV Gazeta . Crédito: Fernando Madeira

A jornalista, com 18 anos de experiência, começou a gravar e editar seus conteúdos nesta semana e bateu um papo com RR no intervalo das gravações. Dani Carla é a convidada de estreia do quadro "RR entrevista", com imagens do cinegrafista Ramon Porto e Samy Ferreira.

Neste espaço, a colunista Renata Rasseli vai conversar com celebridades do entretenimento, empresários, personalidades do mundo cultural e social da cidade. "Minha inspiração foi o perfil de domingo que eu fiz muitos anos na versão impressa do jornal A Gazeta. Agora, vou levar todas essas personalidades que são notícias no ES para o formato vídeo no nosso site HZ", explica RR.

RR entrevista DANI CARLA

Renata Rasseli e Dani Carla: na estreia do quadro "RR Entrevista" para o HZ. Crédito: Ramon Porto

Não saio de casa sem ... filtro solar

... filtro solar Abro um sorrisão quando ... vejo minha filha



... vejo minha filha Um livro: "Cidade do Sol", de Khaled Hosseini



"Cidade do Sol", de Khaled Hosseini Um filme: "À procura da felicidade"



"À procura da felicidade" Uma música: "Um certo alguém", de Lulu Santos



"Um certo alguém", de Lulu Santos A viagem da minha vida: Roma, Itália

Roma, Itália Praia ou montanha: Praia



Praia Moqueca ou casquinha de siri? Moqueca



Moqueca O lugar do ES: Pedra Azul; apesar de no geral, preferir praia, acho Pedra Azul a região mais bonita do nosso Estado



TRIO DE MILHÕES

Diego Araújo, Dani Carla e Naiara Arpini: apresentadores do Em Movimento. Crédito: Fernando Madeira

Dani Carla irá ocupar a vaga de Elis Carvalho, que agora vai assumir a edição do programa. Ou seja, a ex-apresentadora permanece na equipe do programa mais capixaba do mundo.

A Gazeta integra o Saiba mais