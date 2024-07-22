Dani Carla é anunciada como nova apresentadora do Em Movimento, da TV Gazeta

Dani Carla é a nova apresentadora do Em Movimento Crédito: Reprodução/Instagram/@eudanielacarla

“É muito triste isso, Rafa”. Pode ser que Dani Carla, repórter da TV Gazeta, tenha que refazer seu próprio meme. Afinal, sua vida profissional acaba de ganhar um novo rumo na Rede Gazeta: o entretenimento. A jornalista agora será a nova apresentadora do Em Movimento, junto com Diego Araújo e Naiara Arpini. O anúncio será feito na noite desta segunda (22), durante o intervalo da novela Renascer.

Após 18 anos no jornalismo, com destaque para coberturas policiais, Daniela chega à nova fase com muito carinho do público. Com sua personalidade única e cativante, muita gente já está na expectativa de “conhecer” a versão ‘entretê’. E claro que nós, de HZ, fomos atrás das grande pergunta do momento: quando será a estreia?

Muita calma nessa hora. Os fãs do programa mais capixaba do mundo terão que ter um pouco de paciência. Por conta das Olimpíadas, o Em Movimento ficará três sábados sem ser exibido na programação da TV Gazeta. Portanto, Dani Carla deve aparecer nas telinhas somente no dia 17 de agosto.

MAS E A ELIS?