Marco Luque traz espetáculo "Dilatados" para palco do Teatro Sesc Glória

Espetáculo "Dilatados" rola nos dias 27 e 28 de julho, em Vitória Crédito: Divulgação

Tem espetáculo de teatro vindo por aí! Estrelado pelo ator e humonista Marco Luque, a peça "Dilatados" contará as façanhas de seus personagens mais conhecidos, o “serumaninho” Mustafary e o motoboy paulistano Jackson Faive. As exibições rolarão nos dias 27 e 28 de julho, no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

O artista sobe ao palco acompanhado de dois personagens que mais marcaram sua carreira nos últimos anos. Em um papo super descontraído, eles conversam e provocam reflexões sobre os desdobramentos da sociedade contemporânea. No show, ele também exibe performances musicais e de dança.

O espetáculo traz novas e hilárias histórias de Jackson Five, um motoboy que, de forma carismática, aborda a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo. E por outro lado Mustafary, um vegetariano muito controverso e irônico, que sempre demonstra seu amor pela natureza e os animais. O ator aborda as questões sociais do dia a dia por meio do humor.

Além disso, a peça tomou tamanha proporção que levou o artista a se apresentar em países como Portugal, Bélgica, Espanha, Irlanda, Suíça e Inglaterra. E agora, vai encontrar os capixabas no final deste mês. Confira o serviço completo abaixo:

SERVIÇO