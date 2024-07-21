Marco Luque traz espetáculo "Dilatados" para palco do Teatro Sesc Glória

Tem espetáculo de teatro vindo por aí! Estrelado pelo ator e humonista Marco Luque, a peça "Dilatados" contará as façanhas de seus personagens mais conhecidos, o “serumaninho” Mustafary e o motoboy paulistano Jackson Faive. As exibições rolarão nos dias 27 e 28 de julho, no Teatro Sesc Glória, em Vitória.
O artista sobe ao palco acompanhado de dois personagens que mais marcaram sua carreira nos últimos anos. Em um papo super descontraído, eles conversam e provocam reflexões sobre os desdobramentos da sociedade contemporânea. No show, ele também exibe performances musicais e de dança.
O espetáculo traz novas e hilárias histórias de Jackson Five, um motoboy que, de forma carismática, aborda a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo. E por outro lado Mustafary, um vegetariano muito controverso e irônico, que sempre demonstra seu amor pela natureza e os animais. O ator aborda as questões sociais do dia a dia por meio do humor.
Além disso, a peça tomou tamanha proporção que levou o artista a se apresentar em países como Portugal, Bélgica, Espanha, Irlanda, Suíça e Inglaterra. E agora, vai encontrar os capixabas no final deste mês. Confira o serviço completo abaixo:
SERVIÇO
“DILATADOS”, com o ator Marco Luque
- Data: 27 e 28 de julho
- Local: Teatro Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória
- Horário: 20h no sábado (27) e às 17h no domingo (28)
- Classificação: 14 anos
- Duração: 70 minutos
- Ingressos: à venda pelo site do Le Billet a partir de R$ 50