Concurso vai eleger as melhores fotografias das montanhas capixabas

Concurso vai eleger fotografias com belezas das Montanhas capixabas Crédito: Heitor Delpupo

Chegou a hora de revelar os segredos mais bem guardados das montanhas capixabas! Entre os dias 15 de julho e 15 de agosto, os moradores terão a oportunidade de se tornarem embaixadores da região através do Concurso de Fotografia "Olhares dos Moradores das Montanhas Capixabas - Revelando Encantos Locais".

O concurso é uma celebração das belezas naturais, da gastronomia, da cultura e das aventuras que a região oferece. Os participantes devem enviar suas fotos e vídeos pelo Instagram, com maravilhas escondidas pelas montanhas capixabas. O resultado será divulgado no dia 5 de setembro, durante a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural, na Fazenda Pindobas em Venda Nova do Imigrante.

Para participar do concurso, os interessados devem ter uma conta ativa no Instagram e perfil público. As regras são simples: poste uma foto ou vídeo de um dos dez municípios da região de montanhas capixabas, marque a conta do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (@montanhascapixabaoficial) e três amigos nos comentários, e por fim, utilize a hashtag oficial do concurso: #OlharesDasMontanhasCapixabas.

Fotos e vídeos podem ser enviados pelo Instagram até o dia 15 de agosto Crédito: Heitor Delpupo

Além disso, é necessário enviar o link da postagem através do site das Montanhas Capixabas e preencher um cadastro com dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, e-mail, município e telefone. A criatividade e a originalidade serão os principais critérios de avaliação, e cada postagem contribuirá para uma maior visibilidade da região.

Ao todo serão dez prêmios para os vencedores. Entre eles, estão estadias em hotéis e pousadas, vouchers de consumo em restaurantes, degustação de cervejas artesanais, trilhas guiadas em reservas ambientais, experiências gastronômicas, cestas de produtos locais e picnics personalizados.

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