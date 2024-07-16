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Na Rede Gazeta

Encontro Marcado Litoral terá Comichão, Glauco, Luiza Andrade e Pele Morena

Ouvintes poderão curtir diversos artistas capixabas em comemoração aos 30 anos da 102,3. Saiba como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 14:05

Artistas capixabas se apresentarão no Encontro Marcado da Litoral FM
Artistas capixabas se apresentarão no Encontro Marcado da Litoral FM Crédito: Reprodução
Líder incontestável de audiência no ES, a Litoral FM completa 30 anos neste mês de julho. E para comemorar essa data, um Encontro Marcado especial no dia 24 de julho promete lotar os 200 lugares do auditório da Rede Gazeta, com artistas capixabas que não saem da cabeça dos ouvintes: Banda Comichão, Glauco, Luiza Andrade e Grupo Pele Morena.
Do funk ao axé, passando do sertanejo até o pagode, tem de tudo para todos os gostos. Enquanto a Banda Comichão traz sua mistura de ritmos que sempre agita a galera, Glauco vem com toda sua versatilidade para o palco do Encontro Marcado. Ainda, a revelação do sertanejo capixaba Luiza Andrade trará seus sucessos, e fechando o line-up de aniversário Litoral, o pagode do Pele Morena animará o auditório da Gazeta. 

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Para o gerente de Rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares, um dia só seria pouco para festejar toda a alegria que a rádio leva para o público capixaba diariamente. Por isso, essa dedicação da equipe em fazer o ouvinte se sentir mais próximo da Litoral e dos seus ídolos.
A Rádio Litoral é sinônimo de alegria, festa, entretenimento, de grandes shows e grandes promoções. É uma rádio que se preocupa em falar a língua do capixaba, em estar ali no dia a dia dos ouvintes. Ela contribui realmente com nosso povo
E não para por aí! Até o final do ano, novas edições do Encontro Marcado estão previstas na programação comemorativa pelos 30 anos da Litoral FM, com os artistas nacionais e locais mais pedidos pelos ouvintes, além de inúmeros sorteios, promoções, shows e ações de rua em todas as regiões da Grande Vitória.
Os ingressos serão sorteados na programação da rádio, e as próximas edições serão divulgadas pelo site, aplicativo e redes sociais da rádio, então fique ligado na 102,3 para não perder nada dessa festa.

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