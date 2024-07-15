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Carnaval

Carnaval de Vitória: saiba a ordem dos desfiles das Escolas de Samba

Veja a ordem do desfile das 19 das agremiações que vão sacudir o Sambão do Povo em fevereiro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 16:18

Confira o desfile da Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2024
Confira o desfile da Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Fernando Madeira
As preparações para o Carnaval de Vitória 2025 já estão a todo vapor! A ordem dos desfiles das escolas de samba foi estabelecida por um sorteio realizado na noite deste sábado (13), determinando quando cada agremiação cruzará a pista do Sambão do Povo nas noites de 21, 22 e 23 de fevereiro.
Segundo o regulamento, duas escolas já tinham posições definidas antes do sorteio: Novo Império, penúltima colocada no grupo especial em 2024, e Imperatriz do Forte, atual campeã do grupo de acesso A. Inicialmente, a Novo Império abriria a noite de desfiles com um enredo sobre a boemia do Centro de Vitória, mas a escola trocou sua posição com a Unidos de Jucutuquara, que estava sorteada para desfilar em quinto. Agora, a escola de Jucutuquara abrirá os desfiles do grupo especial em 2025 com um enredo sobre as emoções, enquanto a Imperatriz do Forte, com um enredo destacando a influência da cultura afro na formação do Brasil, fechará os desfiles.
A atual bicampeã, Mocidade Unida da Glória (MUG), teve a prerrogativa de escolher sua posição e optou pela quarta, mesma posição em que desfilou em 2024, para apresentar sua homenagem a São Jorge. A Chegou o Que Faltava será a segunda a desfilar com um enredo sobre Goiabeiras, seguida pela Unidos da Piedade, que apresentará um enredo sobre os "Ibejis". A Independente de Boa Vista, atual vice-campeã, será a sexta escola a entrar na avenida, homenageando o fotógrafo Sebastião Salgado.
O sorteio das escolas dos grupos de acesso A e B foi realizado pela Liga Espirito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) há cerca de um mês. Confira a ordem completa dos desfiles para o Carnaval de Vitória 2025:

Ordem dos Desfiles do Carnaval de Vitória 2025

Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro
  1. Rosas de Ouro
  2. Império de Fátima
  3. Mocidade da Praia
  4. Independente de Eucalipto
  5. Andaraí
  6. Independentes de São Torquato
  7. Pega no Samba
Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro
  1. Unidos de Jucutuquara
  2. Chegou o Que Faltava
  3. Unidos da Piedade
  4. Mocidade Unida da Glória (MUG)
  5. Novo Império
  6. Independente de Boa Vista
  7. Imperatriz do Forte
Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro
  1. Unidos de Barreiros
  2. Mocidade Serrana
  3. Tradição Serrana
  4. Chega Mais
  5. União Jovem de Itacibá

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