Carnaval de Vitória: saiba a ordem dos desfiles das Escolas de Samba

As preparações para o Carnaval de Vitória 2025 já estão a todo vapor! A ordem dos desfiles das escolas de samba foi estabelecida por um sorteio realizado na noite deste sábado (13), determinando quando cada agremiação cruzará a pista do Sambão do Povo nas noites de 21, 22 e 23 de fevereiro.
Segundo o regulamento, duas escolas já tinham posições definidas antes do sorteio: Novo Império, penúltima colocada no grupo especial em 2024, e Imperatriz do Forte, atual campeã do grupo de acesso A. Inicialmente, a Novo Império abriria a noite de desfiles com um enredo sobre a boemia do Centro de Vitória, mas a escola trocou sua posição com a Unidos de Jucutuquara, que estava sorteada para desfilar em quinto. Agora, a escola de Jucutuquara abrirá os desfiles do grupo especial em 2025 com um enredo sobre as emoções, enquanto a Imperatriz do Forte, com um enredo destacando a influência da cultura afro na formação do Brasil, fechará os desfiles.
A atual bicampeã, Mocidade Unida da Glória (MUG), teve a prerrogativa de escolher sua posição e optou pela quarta, mesma posição em que desfilou em 2024, para apresentar sua homenagem a São Jorge. A Chegou o Que Faltava será a segunda a desfilar com um enredo sobre Goiabeiras, seguida pela Unidos da Piedade, que apresentará um enredo sobre os "Ibejis". A Independente de Boa Vista, atual vice-campeã, será a sexta escola a entrar na avenida, homenageando o fotógrafo Sebastião Salgado.
O sorteio das escolas dos grupos de acesso A e B foi realizado pela Liga Espirito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) há cerca de um mês. Confira a ordem completa dos desfiles para o Carnaval de Vitória 2025:
Ordem dos Desfiles do Carnaval de Vitória 2025
Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá