Após concurso, MUG escolhe samba-enredo para o Carnaval de Vitória 2025

Clareou! Anunciando a alvorada

E a sua capa encarnada cobre toda multidão

Na linha de frente, quebrando correntes

Sou eu, mais um devoto dessa legião

Enfrento os dragões do dia a dia

Com a sua companhia toda "Glória" alcançar

A guia que carrego no pescoço

E a frase tatuada em meu corpo

Contigo ao meu lado

“Eu andarei vestido e armado”

São Jorge Guerreiro

À luz do terreiro é sincretizado

QUEM VEM LÁ DE ARUANDA, É MEU PAI OGUM

PRA VENCER DEMANDA FIRMA O TOQUE DO ADARRUM

PATAKORI, MENSAGEIRO DA PAZ

SARAVÁ, OGUNHÊ, PRO MAJOR DOS ORIXÁS

E segue a procissão...

Estendo a mão pra sua imagem tocar

Sua presença está por todo lugar

Em cada esquina, em cada mesa de bar

Fiel Padroeiro...

Rogai por nós, por todo povo brasileiro

Meu escudeiro toma a frente no caminho

Na luta nunca estou sozinho

Tenho novamente a lua como par

Faço da avenida seu altar, do samba oração

Hoje o menino se torna leão

MEU MANTO É CARREGADO DE FÉ

AMÉM, AXÉ, MEU CAVALEIRO!

AO SEU LADO EU SEI, NINGUÉM PODE!

SOU EU MAIS UM FILHO DE JORGE

(A MOCIDADE É FILHA DE JORGE)