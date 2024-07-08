Após concurso, MUG escolhe samba-enredo para o Carnaval de Vitória 2025

Confira a letra completa do samba-enredo para 2025:
Clareou! Anunciando a alvorada
E a sua capa encarnada cobre toda multidão
Na linha de frente, quebrando correntes
Sou eu, mais um devoto dessa legião
Enfrento os dragões do dia a dia
Com a sua companhia toda "Glória" alcançar
A guia que carrego no pescoço
E a frase tatuada em meu corpo
Contigo ao meu lado
“Eu andarei vestido e armado”
São Jorge Guerreiro
À luz do terreiro é sincretizado
QUEM VEM LÁ DE ARUANDA, É MEU PAI OGUM
PRA VENCER DEMANDA FIRMA O TOQUE DO ADARRUM
PATAKORI, MENSAGEIRO DA PAZ
SARAVÁ, OGUNHÊ, PRO MAJOR DOS ORIXÁS
E segue a procissão...
Estendo a mão pra sua imagem tocar
Sua presença está por todo lugar
Em cada esquina, em cada mesa de bar
Fiel Padroeiro...
Rogai por nós, por todo povo brasileiro
Meu escudeiro toma a frente no caminho
Na luta nunca estou sozinho
Tenho novamente a lua como par
Faço da avenida seu altar, do samba oração
Hoje o menino se torna leão
MEU MANTO É CARREGADO DE FÉ
AMÉM, AXÉ, MEU CAVALEIRO!
AO SEU LADO EU SEI, NINGUÉM PODE!
SOU EU MAIS UM FILHO DE JORGE
(A MOCIDADE É FILHA DE JORGE)