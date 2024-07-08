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São Jorge

Após concurso, MUG escolhe samba-enredo para o Carnaval de Vitória 2025

Concurso contou com 10 candidatos; a atual campeã vai embalar a avenida com fé e devoção em homenagem a São Jorge
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 13:16

MUG escolhe samba-enredo para o Carnaval 2025 em homenagem a São Jorge
MUG escolhe samba-enredo para o Carnaval 2025 em homenagem a São Jorge Crédito: Divulgação
A Mocidade Unida da Glória (MUG) já está pronta para brilhar no Carnaval 2025 com um samba-enredo em homenagem a São Jorge. A decisão foi anunciada na noite deste domingo (7), quando a escola de samba escolheu a obra que embalará a tentativa de defender o tricampeonato na avenida.
A composição vencedora é assinada por um talentoso time de compositores: Rafael Mikaiá, Roberth Melodia, Fernando Brito, Gigi da Estiva, Rogerinho do Cavaco, Marcos Bittencourt, Carlos Jarjura, Rodrigo Gauz, Ana Werka, Maurício Amorim, Thiago Meiners e Cassius Macaé (in memorian).
A quadra na Glória, em Vila Velha, estava lotada para a grande decisão, que foi tomada por uma comissão de membros da agremiação. O prêmio para o samba-enredo vencedor foi de R$ 10 mil em dinheiro, após uma competição acirrada que começou com dez sambas concorrentes.
Em 2025, a MUG promete levar para a avenida toda a mística e a devoção que envolvem a figura de São Jorge. O desfile será repleto de fé, cores e ritmos, contando a história do santo guerreiro e seu impacto cultural e religioso.
No Carnaval de 2024, a MUG conquistou o título com um desfile sobre o pintor Homero Massena. O enredo trouxe à tona a vida e a obra de Massena, destacando suas contribuições para a arte e a cultura do Espírito Santo. O desfile foi um sucesso de crítica e público, garantindo à escola o bicampeonato e consolidando sua posição de destaque no Carnaval capixaba.

Confira a letra completa do samba-enredo para 2025:

Clareou! Anunciando a alvorada 

E a sua capa encarnada cobre toda multidão 

Na linha de frente, quebrando correntes 

Sou eu, mais um devoto dessa legião 

Enfrento os dragões do dia a dia 

Com a sua companhia toda "Glória" alcançar 

A guia que carrego no pescoço 

E a frase tatuada em meu corpo 

Contigo ao meu lado 

“Eu andarei vestido e armado” 

São Jorge Guerreiro 

À luz do terreiro é sincretizado 

QUEM VEM LÁ DE ARUANDA, É MEU PAI OGUM 

PRA VENCER DEMANDA FIRMA O TOQUE DO ADARRUM 

PATAKORI, MENSAGEIRO DA PAZ 

SARAVÁ, OGUNHÊ, PRO MAJOR DOS ORIXÁS 

E segue a procissão... 

Estendo a mão pra sua imagem tocar 

Sua presença está por todo lugar 

Em cada esquina, em cada mesa de bar 

Fiel Padroeiro... 

Rogai por nós, por todo povo brasileiro 

Meu escudeiro toma a frente no caminho 

Na luta nunca estou sozinho 

Tenho novamente a lua como par 

Faço da avenida seu altar, do samba oração 

Hoje o menino se torna leão 

MEU MANTO É CARREGADO DE FÉ 

AMÉM, AXÉ, MEU CAVALEIRO! 

AO SEU LADO EU SEI, NINGUÉM PODE! 

SOU EU MAIS UM FILHO DE JORGE 

(A MOCIDADE É FILHA DE JORGE)

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