MUG vai homenagear São Jorge em enredo para o Carnaval de Vitória 2025

O desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

Em busca da terceira vitória consecutiva no Carnaval de Vitória, a Mocidade Unida da Glória já está a todo vapor para os desfiles das escolas de samba 2025. Para o próximo ano, a MUG trará para a avenida o enredo “O Guerreiro Da Capa Encarnada - Jorge Do Povo Brasileiro”, em homenagem a São Jorge.

Com uma pegada totalmente brasileira, o enredo da escola mostrará a fé do dia a dia do povo brasileiro e a forma como o santo é cultuado e adorado. Isso tudo sob o comando do carnavalesco Petterson Alves e com o enredista, jornalista e pesquisador de carnaval Léo Soares.

“A MUG levará Jorge para a avenida - ainda estamos estudando a forma mais popular para mostrar um Jorge do povo brasileiro. Aquele que para o povo, alimentado por uma fé, independente de religião, matando dragões do imaginário por dia”, conta Petterson.

A ideia do tema veio quando a escola ainda estava na preparação do desfile do carnaval 2024, que posteriormente a consagrou como bicampeã. O carnavalesco revela que a ideia surgiu de uma brincadeira com o vice-presidente Jurandy Machado enquanto eles preparavam a tradicional feijoada de São Jorge. “Estava à beira do fogão, junto com o Jurandir, que é devoto do Santo Guerreiro. Enquanto trabalhávamos, eu brinquei e falei: 'Já pensou, se ganharmos e nos tornarmos bicampeões? Disputaríamos o tricampeonato com São Jorge Guerreiro, pois São Jorge é o santo das lutas, das batalhas, das guerras'", relembra.

E assim surgiu a ideia de consagrar o santo como tema do enredo do próximo ano. São Jorge é uma figura religiosa popular, venerado por católicos e religiões afro-brasileiras. E, por isso, Petterson garante que no desfile terá representado o Jorge do cristianismo e o Jorge forjado em ferro, como nos cultos de matriz africana.