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MUG vai homenagear São Jorge em enredo para o Carnaval de Vitória 2025

Atual campeã vai homenagear o santo, venerado por católicos e religiões, e também vai mostrar a fé do dia a dia do povo brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 11:04

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024
O desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Em busca da terceira vitória consecutiva no Carnaval de Vitória, a Mocidade Unida da Glória já está a todo vapor para  os desfiles das escolas de samba 2025. Para o próximo ano, a MUG trará para a avenida o enredo “O Guerreiro Da Capa Encarnada - Jorge Do Povo Brasileiro”, em homenagem a São Jorge. 
Com uma pegada totalmente brasileira, o enredo da escola mostrará a fé do dia a dia do povo brasileiro e a forma como o santo é cultuado e adorado. Isso tudo sob o comando do carnavalesco Petterson Alves e com o enredista, jornalista e pesquisador de carnaval Léo Soares. 
“A MUG levará Jorge para a avenida - ainda estamos estudando a forma mais popular para mostrar um Jorge do povo brasileiro. Aquele que para o povo, alimentado por uma fé, independente de religião, matando dragões do imaginário por dia”, conta Petterson.
A ideia do tema veio quando a escola ainda estava na preparação do desfile do carnaval 2024, que posteriormente a consagrou como bicampeã. O carnavalesco revela que a ideia surgiu de uma brincadeira com o vice-presidente Jurandy Machado enquanto eles preparavam a tradicional feijoada de São Jorge. “Estava à beira do fogão, junto com o Jurandir, que é devoto do Santo Guerreiro. Enquanto trabalhávamos, eu brinquei e falei: 'Já pensou, se ganharmos e nos tornarmos bicampeões? Disputaríamos o tricampeonato com São Jorge Guerreiro, pois São Jorge é o santo das lutas, das batalhas, das guerras'", relembra.
E assim surgiu a ideia de consagrar o santo como tema do enredo do próximo ano. São Jorge é uma figura religiosa popular, venerado por católicos e religiões afro-brasileiras. E, por isso, Petterson garante que no desfile terá representado o Jorge do cristianismo e o Jorge forjado em ferro, como nos cultos de matriz africana.
São Jorge é um santo festeiro, que não faz distinção entre seu povo; protege ricos e pobres, pretos e brancos, e os marginalizados. Ele protege a todos e ajuda, sendo uma força que habita a população, para lutar e vencer os dragões imaginários do dia a dia. Por isso, surgiu a ideia de homenageá-lo

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