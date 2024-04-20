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Novo polo turístico

ES faz leilão de lotes em área de maior circuito de tirolesas da América do Sul

Os terrenos ficam localizados estrategicamente na região onde será criado um novo bairro em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 12:00

A Prefeitura de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, promoverá no dia 3 de maio um leilão de 28 lotes em área do maior circuito de tirolesas da América do Sul, no município. Os terrenos ficam localizados estrategicamente na região onde os aventureiros chegarão. A ideia é que no local sejam construídos empreendimentos ligados ao turismo como hotéis, restaurantes, cafés e pousadas para impulsionar o negócio na região. 
Os terrenos têm tamanhos que variam de 150 a 211 metros quadrados, com lances iniciais entre R$ 70 mil e R$ 95 mil. O leilão acontecerá de forma on-line a partir das 10h. Os interessados em participar devem entrar no site oficial da Vix Leilões. 
O novo polo turístico será mais um bairro do município e levará o nome de Nelson José Grobério, que foi líder religioso e teve um restaurante tradicional em Pancas. A área no entorno do circuito de tirolesas, segundo o prefeito do município, Sidiclei Giles, servirá para fomentar o desenvolvimento econômico da região. 
Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES
Construção da tirolesa em Pancas Crédito: Divulgação/Guia Vertical
"O bairro ficará no entorno da praça de chegada do circuito das tirolesas com toda infraestrutura necessária. Quem adquirir os terrenos, terá toda a documentação necessária para que possa, caso queira, fazer qualquer financiamento na rede bancária e terá um ano para construir os imóveis, podendo ser prorrogado por um período de mais um ano", explica o prefeito. 

CIRCUITO DE TIROLESAS

O maior circuito de tirolesas da América do Sul está em fase de finalização em Pancas. A estrutura, com três quilômetros de extensão, começou a ser construída em março de 2023 e agora aguarda apenas a instalação das plataformas de lançamento e regulagem dos cabos. São duas grandes tirolesas: uma de cerca de 2,1 quilômetros e outra de 900 metros. O ponto mais alto terá cerca de 400 metros de altura e a velocidade será de até 120 km/h.
Segundo o prefeito do município, a tirolesa maior vai contar com um terceiro cabo com 60 esferas sinalizadoras para prevenir acidentes aéreos já que a cidade também é conhecida pela prática do voo livre. 

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