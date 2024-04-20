ES faz leilão de lotes em área de maior circuito de tirolesas da América do Sul

A Prefeitura de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, promoverá no dia 3 de maio um leilão de 28 lotes em área do maior circuito de tirolesas da América do Sul, no município. Os terrenos ficam localizados estrategicamente na região onde os aventureiros chegarão. A ideia é que no local sejam construídos empreendimentos ligados ao turismo como hotéis, restaurantes, cafés e pousadas para impulsionar o negócio na região.

Os terrenos têm tamanhos que variam de 150 a 211 metros quadrados, com lances iniciais entre R$ 70 mil e R$ 95 mil. O leilão acontecerá de forma on-line a partir das 10h. Os interessados em participar devem entrar no site oficial da Vix Leilões.

O novo polo turístico será mais um bairro do município e levará o nome de Nelson José Grobério, que foi líder religioso e teve um restaurante tradicional em Pancas. A área no entorno do circuito de tirolesas, segundo o prefeito do município, Sidiclei Giles, servirá para fomentar o desenvolvimento econômico da região.

Construção da tirolesa em Pancas Crédito: Divulgação/Guia Vertical

"O bairro ficará no entorno da praça de chegada do circuito das tirolesas com toda infraestrutura necessária. Quem adquirir os terrenos, terá toda a documentação necessária para que possa, caso queira, fazer qualquer financiamento na rede bancária e terá um ano para construir os imóveis, podendo ser prorrogado por um período de mais um ano", explica o prefeito.

CIRCUITO DE TIROLESAS

O maior circuito de tirolesas da América do Sul está em fase de finalização em Pancas. A estrutura, com três quilômetros de extensão, começou a ser construída em março de 2023 e agora aguarda apenas a instalação das plataformas de lançamento e regulagem dos cabos. São duas grandes tirolesas: uma de cerca de 2,1 quilômetros e outra de 900 metros. O ponto mais alto terá cerca de 400 metros de altura e a velocidade será de até 120 km/h.