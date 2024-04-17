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Cultura

Festival de Palhaçaria terá oito dias de programação em Vitória

Moqueca de Palhaço, como é chamado o festival, é gratuito. Evento promete reunir mais de 10 grupos de ruas
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 17:00

Festival de Palhaçaria
Festival de Palhaçaria vai acontecer em diversos pontos de Vitória Crédito: Thompson Griffo
Moqueca de Palhaço, o Festival de Palhaçaria do Espírito Santo, em diferentes lugares do Centro de Vitória e a programação estreia neste domingo (28) e vai até o outro domingo (5), com oficinas, rodas de conversa, espetáculos, cortejo de rua e festa. O evento promete reunir mais de 10 grupos de ruas e diversos participantes.
O evento é articulado em parceria com espaços culturais, comerciantes, grupos, artistas, palhaças e palhaços, desde aqueles que trabalham no teatro de rua até os que participam de circos de lona. Entre os objetivos do festival, está propiciar o encontro entre os artistas do ES e fortalecer o intercâmbio cultural e também as reivindicações da categoria.
Segundo Amora Gasparini, uma das organizadoras, a Moqueca de Palhaço busca contribuir tanto para a formação de público, atraindo a população para assistir espetáculos e se aproximar da linguagem da palhaçaria, como para a formação dos próprios palhaços, sejam eles iniciantes ou experientes, já que não basta colocar um nariz vermelho, a construção do palhaço de cada um é um processo longo e complexo.
A abertura no domingo (28) será com uma mostra de filmes temáticos produzido em território capixaba, performance e roda de conversa com o Mestre Renato Santos, do Quintal Bantu e um show musical com a banda de rock, Big River. As oficinas que acontecem nos dias seguintes terão como temas: Comicidade Preta – O Riso como Fabulação Insurgente; E o Palhaço o que É?; A Palhaçaria no Ambiente Hospitalar; e Comicidade Física – Quedas e Cascatas.  Ao decorrer da semana ocorrerão rodas de conversa temáticas e espetáculos em espaços parceiros e públicos.

Programação

Domingo (28)
  • 17h: Abertura – Cine Clown: Filmes Capixabas
  • 18h: Performance e Roda de Conversa – A Cultura Bantu no ES com Renato Santos
  • 19h: Show – Banda Big River
  • Local: Casa de Bamba: Rua Gama Rosa, 143 
Segunda-feira (29)
  • 10h: Oficina – Comicidade Preta com João Carlos Artigos 
  • Local: Má Companhia – Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória.
Terça-feira (30)
  • 10h: Oficina: E o Palhaço o que é? Com Ésio Magalhães (gratuito)
  • 20h: Espetáculo: Cabeça de Nego (gratuito)
  • Local: Má Companhia – Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória.
Quarta-feira (1)
  •  16h: Cortejo Capixaba – Local: Cúria Metropolitana de Vitória (gratuito)
  •  20h: Roda de Conversa – FACA & Muda (Outras Economias) -  Local: Lacarta Circo Teatro – Rua Uruguay, 147, Centro, Vitória.
Quinta-feira (2)
    • 10h: Oficina: Comicidade Física – Quedas e Cascatas com Carlitos Cachoeira - Local: Má Companhia – Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória
    •  20h: Espetáculo: WWW Para Freedom - Local: Sesc Glória, Av Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
Sexta-feira (3)
  •  18h: Roda de Conversa: A Palhaçaria no Brasil e no Mundo - Local: Lacarta Circo Teatro, Rua Uruguay, 147, Centro, Vitória.
  • 20h: Espetáculo – Local: Gala 7 
Sábado (4)
  • 19h: Espetáculo – Canta, Canta Minha Gente – Local: Parque Moscoso – Av. Cleto Nunes, S/N, Centro, Vitória
  • 21h: Espetáculo – Os Dias de Chabeli 
Domingo (5) 
  • 16h: Festa de Encerramento: L.A.R. - Latino América Resiste! - Local: TAC - Rua Gama Rosa, 143, Centro, Vitória.

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