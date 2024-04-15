Vitória é única cidade do ES a conquistar nota A no Mapa do Turismo Brasileiro

Reflexo dos prédios na baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os atrativos aos visitantes do Brasil e do mundo renderam a Vitória nota A no Mapa do Turismo Brasileiro em 2024. Das 78 cidades capixabas, 55 foram avaliadas pelo Ministério do Turismo e apenas a Capital conquistou a melhor classificação.

O mapa anual avalia municípios de todo o país e os classifica com notas que variam entre "A" e "E". As belezas naturais, a gastronomia, o atendimento ao turista, e o investimento no setor, entre outras coisas, são determinantes para o reconhecimento.

Para classificar as cidades, são utilizadas as variáveis de: quantidade estimada de visitantes domésticos e internacionais, número de empregos e estabelecimentos voltados ao turismo e arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem.

Além disso, o município também precisa ter um órgão de turismo em atividade funcionando. Na Capital capixaba, a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) é a responsável pela experiência turística. "Isso é resultado de um esforço grande de qualificação do turismo, do cuidado com as praias e parques, além do investimento em infraestrutura como nos quiosques da Curva da Jurema", diz Marcus Gregório, Diretor-presidente da CDTIV.

"Vitória também tem se destacado no turismo de negócios, com eventos, inclusive, na área de inovação. Além disso, a Capital também é importante em festas populares como o carnaval"

Segundo o diretor-presidente, a Capital ainda tem melhorias para o turismo previstas para este ano como o engordamento das praias na região da Curva da Jurema, o restauro do Mercado da Capixaba e a finalização da obra na orla da região de São Pedro.

O QUE FAZER EM VITÓRIA

HZ separou dicas de lugares da Capital capixaba que podem entrar na programação de passeios de turistas e também dos moradores. Confira abaixo.

Ilha das Caieiras

A Ilha das Caieiras oferece bem mais do que a moqueca capixaba Crédito: Fernando Madeira

Quando o assunto é gastronomia, pertinho do mangue a Ilha das Caieiras oferece bem mais do que a moqueca capixaba. O polo gastronômico no local dispõe de siri desfiado e pratos preparados com a tradição da Ilha das Caieiras. Tudo isso, podendo ser apreciado sobre um píer.

Parque Pedra da Cebola

O local acolhe de famílias a praticantes de esportes e atividades físicas Crédito: Vitor Jubini

A programação com a criançada é sucesso garantido quando o destino é o Parque Pedra da Cebola. Com jardim e campo de futebol, o local acolhe de famílias a praticantes de esportes e atividades físicas.

Parque da Fonte Grande

O local tem mirantes para visualização da Capital Crédito: Vitor Jubini

A vista de Vitória pode ser ainda mais bonita para os aventureiros que se arriscarem a subir o Parque da Fonte Grande. O local tem mirantes para visualização da Capital.

Paneleiras de Goiabeiras

As paneleiras são patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

As Paneleiras de Goiabeiras se tornaram patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo. Vale ressaltar que as Paneleiras já são tombadas como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 20 de dezembro de 2002.

Curva da Jurema

A Praia da Curva da Jurema é uma programação para toda a família Crédito: Fernando Madeira