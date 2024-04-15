De DJ Lukão a Savio Di Maio, confira as novidades do “Tocou, Pocou”

Do reggae ao funk, o “Tocou, Pocou” abraça todos os gêneros e estilos musicais. Todas as novidades da cena capixaba ganham espaço no quadro focado em lançamentos de HZ. Nesta semana, tem Mari Chamon, com o single “Me Toma”, o álbum "Itá", do artista Savio Di Maio, o cantor Sandrera em seu novo álbum, intitulado “Quase Hippie”, e “Movimentando”, do DJ Lukão.
“ME TOMA” - MARI CHAMON
O "Tocou, Pocou" desta semana começa com a cantora Mari Chamon. O single “Me Toma” chega às plataformas digitais com uma mistura de reggae e brasilidades. Esse é terceiro single do EP “Semente de Amor”. Segundo a artista, a faixa dançante traz influências de Luedji Luna e Academia da Berlinda, e fala sobre desejo.
“Até então eu só tinha falado sobre o amor a partir de uma perspectiva mais romântica e inocente. Nessa música abordo um lado mais sensual, falo sobre desejo acumulado, sobre um casal que quer estar junto, mas não está”, diz a artista.
"ITÁ" - SAVIO DI MAIO
Outra novidade por aqui é o álbum "Itá", do artista Savio Di Maio. O novo trabalho do capixaba é uma reflexão sobre a origem dele na comunidade rural de mesmo nome, localizada na Barra de São Francisco, Norte do Espírito Santo. As faixas contam com elementos do pop, rock e MPB.
Segundo ele, o objetivo de fazer o álbum foi de amplificar vozes silenciadas e contar histórias autênticas que refletem a realidade multifacetada do Brasil contemporâneo.
“No álbum ‘Itá’, explorei temas relacionados à dinâmica social do espaço rural e da identidade brasileira. Abordei a complexidade das lutas enfrentadas por indivíduos LGBTQIA+, que muitas vezes precisam ocultar sua verdadeira identidade para evitar conflitos e discriminação”, disse Savio.
“QUASE HIPPIE” - SANDRERA
Cantar os ideais que floresceram na geração de Woodstock, no final dos anos 1960, e que permanecem urgentes e extremamente atuais: esta é a proposta que move o cantor e compositor capixaba Sandrera em seu novo álbum, intitulado “Quase Hippie”. Trazendo oito canções autorais com olhar humanista sobre a sociedade, o projeto lembra que sonhos não envelhecem em álbum.
“Quase Hippie diz sim ao amor e não à guerra, sim ao livro e não às armas, sim à flor e à floresta e não ao desmatamento, e também expressa a arte não apenas como algo belo e contemplativo, mas como um instrumento que balança a inércia e impulsiona o coração diante de toda a injustiça social que vivemos”, conceitua Sandrera.
“MOVIMENTANDO” - DJ LUKÃO
E para finalizar, DJ Lukão chega aqui no “Tocou, Pocou” com a nova faixa “Movimentando”. A música, que traz a nova era do funk capixaba, conta com as participações do DJ Bero Costa e AnnG. “A música foi inspirada em Indecentemente (faixa lançada há um ano em colaboração com AnnG). Movimentando vem pra fazer barulho nas noites do ES”, disse o DJ.