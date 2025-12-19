Kannalha é confirmado no Festival Movimento Cidade 2026

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:03
O Festival Movimento Cidade anuncia mais um nome de peso para a edição de 2026: o baiano Kannalha, vencedor do Prêmio Multishow na categoria Axé/Pagodão do Ano, está confirmado como atração do evento. O artista sobe ao palco no sábado, 15 de agosto, segundo dia do festival, que acontece na Prainha, em Vila Velha, entre os dias 14 e 16 de agosto.
Em sua 8ª edição, o Movimento Cidade promete a maior realização de sua história. Serão três dias de programação, mais de 20 horas de atividades, mais de 15 atrações musicais e uma intensa ocupação cultural que reúne música, cinema, dança, batalhas de rima, intervenções artísticas e manifestações da cultura capixaba em um dos espaços mais simbólicos do Estado.
Antes mesmo do anúncio de Kannalha, o festival já havia confirmado outros grandes nomes da música brasileira. A rapper Ajuliacosta, vencedora do Best New International Act no BET Awards 2025, se apresenta na sexta-feira, 14 de agosto, dia de entrada gratuita.
Já o sábado, 15, contará também com Zeca Pagodinho, levando ao público um repertório repleto de clássicos que atravessam gerações. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo link: https://bit.ly/festivalmc2026.
Conhecido pelo nome artístico O Kannalha, o cantor Danrlei Orrico chega ao Movimento Cidade após um ano marcado por conquistas importantes. Além do Prêmio Multishow, o artista soma quase um milhão de ouvintes mensais nas plataformas digitais e promete transformar o sábado do festival em uma grande celebração, com sucessos como “O Baiano Tem Molho”, “Traficante de Desejos”, “Fraquinha” e “Nego Doce”.
Para a sócia-diretora do festival, Luísa Costa, a presença de artistas com projeção nacional reforça a identidade do Movimento Cidade. “O festival se reinventa a cada edição, mas segue fiel ao seu propósito. A presença de artistas de destaque fortalece o evento, amplia o alcance do que produzimos aqui e reafirma o Espírito Santo como um espaço consolidado no circuito dos grandes eventos culturais do país”, afirma.
Após reunir cerca de 100 mil pessoas em 2025, o Movimento Cidade se prepara para uma edição histórica em 2026, mantendo também suas tradicionais mostras audiovisuais, presentes desde a criação do festival. Neste ano, o evento adota o tema “Cidade são pessoas”, um manifesto que reforça a ideia de que a cidade é construída por quem a habita, circula, cria e transforma seus espaços diariamente.
A próxima edição chega ainda com um novo formato: dois dias com venda de ingressos e um dia totalmente gratuito. Segundo a organização, a mudança foi necessária para garantir a continuidade do festival diante de um cenário de instabilidade e da perda de patrocínios importantes.
No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, ação social que já destinou mais de 80 toneladas de alimentos a comunidades desde 2022.
Nos dias 15 e 16 de agosto, a entrada será mediante a compra de ingressos, com opções diárias ou no formato Passaporte, que garante acesso aos dois dias pagos. Todas as modalidades estarão disponíveis nas versões inteira e meia-entrada, seguindo a legislação vigente.
Novas atrações devem ser anunciadas nas próximas semanas, ampliando ainda mais a diversidade e a potência da programação do Festival Movimento Cidade 2026.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta