Tem o molho!

Kannalha é confirmado no Festival Movimento Cidade 2026

Zeca Pagodinho e Ajuliacosta também fazem parte do line up da próxima edição do festival que vai ocupar o Parque da Prainha, em Vila Velha

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:03

Kannalha é confirmado no Festival Movimento Cidade 2026 Crédito: @matheuscaratt.fotografia

O Festival Movimento Cidade anuncia mais um nome de peso para a edição de 2026: o baiano Kannalha, vencedor do Prêmio Multishow na categoria Axé/Pagodão do Ano, está confirmado como atração do evento. O artista sobe ao palco no sábado, 15 de agosto, segundo dia do festival, que acontece na Prainha, em Vila Velha, entre os dias 14 e 16 de agosto.

Em sua 8ª edição, o Movimento Cidade promete a maior realização de sua história. Serão três dias de programação, mais de 20 horas de atividades, mais de 15 atrações musicais e uma intensa ocupação cultural que reúne música, cinema, dança, batalhas de rima, intervenções artísticas e manifestações da cultura capixaba em um dos espaços mais simbólicos do Estado.

Antes mesmo do anúncio de Kannalha, o festival já havia confirmado outros grandes nomes da música brasileira. A rapper Ajuliacosta, vencedora do Best New International Act no BET Awards 2025, se apresenta na sexta-feira, 14 de agosto, dia de entrada gratuita.

Festival Movimento Cidade anuncia Ajuliacosta Crédito: Reprodução/Instagram/@ajuliacosta/@jordanfotografo

Já o sábado, 15, contará também com Zeca Pagodinho, levando ao público um repertório repleto de clássicos que atravessam gerações. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo link: https://bit.ly/festivalmc2026.

Conhecido pelo nome artístico O Kannalha, o cantor Danrlei Orrico chega ao Movimento Cidade após um ano marcado por conquistas importantes. Além do Prêmio Multishow, o artista soma quase um milhão de ouvintes mensais nas plataformas digitais e promete transformar o sábado do festival em uma grande celebração, com sucessos como “O Baiano Tem Molho”, “Traficante de Desejos”, “Fraquinha” e “Nego Doce”.

Para a sócia-diretora do festival, Luísa Costa, a presença de artistas com projeção nacional reforça a identidade do Movimento Cidade. “O festival se reinventa a cada edição, mas segue fiel ao seu propósito. A presença de artistas de destaque fortalece o evento, amplia o alcance do que produzimos aqui e reafirma o Espírito Santo como um espaço consolidado no circuito dos grandes eventos culturais do país”, afirma.

Zeca Pagodinho durante show do Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 2015 Crédito: Shutterstock

Após reunir cerca de 100 mil pessoas em 2025, o Movimento Cidade se prepara para uma edição histórica em 2026, mantendo também suas tradicionais mostras audiovisuais, presentes desde a criação do festival. Neste ano, o evento adota o tema “Cidade são pessoas”, um manifesto que reforça a ideia de que a cidade é construída por quem a habita, circula, cria e transforma seus espaços diariamente.

A próxima edição chega ainda com um novo formato: dois dias com venda de ingressos e um dia totalmente gratuito. Segundo a organização, a mudança foi necessária para garantir a continuidade do festival diante de um cenário de instabilidade e da perda de patrocínios importantes.

No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, ação social que já destinou mais de 80 toneladas de alimentos a comunidades desde 2022.

Movimento Cidade terá dois dias pagos e apenas um gratuito em 2026 Crédito: Marcela Sampaio

Nos dias 15 e 16 de agosto, a entrada será mediante a compra de ingressos, com opções diárias ou no formato Passaporte, que garante acesso aos dois dias pagos. Todas as modalidades estarão disponíveis nas versões inteira e meia-entrada, seguindo a legislação vigente.

Novas atrações devem ser anunciadas nas próximas semanas, ampliando ainda mais a diversidade e a potência da programação do Festival Movimento Cidade 2026.

