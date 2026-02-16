Como preparar rabada: 5 receitas simples para o dia a dia

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:49
A receita de rabada é conhecida por ser saborosa e suculenta. Com uma textura macia que desfaz na boca, ela conquista até mesmo os paladares mais aguçados e dificilmente não agrada no quesito aroma. Isso porque a combinação entre os temperos torna o cheiro dessa carne irresistível. Para ficar ainda melhor, ela pode ser preparada com molho ou na versão com cachaça.
A seguir, confira 5 receitas de rabadas deliciosas que vão te deixar com água na boca!
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e o restante dos ingredientes, exceto a água, e misture bem. Cozinhe até secar. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e mexa para incorporar. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque o molho de tomate. Leve novamente ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, deixe esfriar até o óleo emergir na superfície e retire-o com a ajuda de uma concha. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Rabada
Polenta
Rabada
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a rabada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Depois acrescente os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Volte a rabada para a panela, adicione a folha de louro e cubra com água. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 30 a 35 minutos, até a carne ficar macia.
Polenta
Enquanto a rabada cozinha, prepare a polenta. Em uma panela, leve a água ao fogo médio com o sal e, quando ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, adicione a manteiga e o queijo ralado e misture bem. Sirva a rabada bem quente sobre a polenta cremosa, salpicando cheiro-verde.
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com suco de limão. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a pimenta vermelha e doure. Acrescente os tomates, a rabada e o sal e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque a folha de louro e a pinga e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos. Por último, coloque o agrião e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a rabada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, o louro, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Acrescente os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Volte a rabada para a panela, adicione a mandioca e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar pressão, até a carne e a mandioca ficarem macias. Desligue o fogo, espere a pressão sair naturalmente, abra a panela e acrescente o cheiro-verde. Sirva imediatamente.
