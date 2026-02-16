Bracelete de cobre: veja os benefícios energéticos e como usá-lo no dia a dia

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:49
Presente em diferentes civilizações ao longo da história, o bracelete de cobre atravessou gerações como símbolo de tradição, crença e expressão pessoal. Mais do que um simples acessório, esteve associado a rituais, práticas culturais e cuidados voltados ao bem-estar.
Em abordagens integrativas, a peça é vista como um elemento de conexão entre indivíduo e ambiente, sendo utilizada com a finalidade de harmonização e proteção. Também é associada ao suporte físico e emocional, integrando práticas complementares voltadas ao alívio de desconfortos e tensões.
Segundo a consultora espiritual Jovanka Buratto, o cobre possui propriedades que auxiliam a saúde. “Esse metal sagrado representa uma ligação com fluxos energéticos , com a natureza e com a percepção do corpo”, afirma.
Para a especialista, o acessório também se relaciona à consciência. “O bracelete de cobre não é apenas uma ferramenta física, funciona também como proteção e conexão com o universo. Pode ser usado como lembrete para se conectar com a própria essência e promover a autorreflexão”, explica.
Abaixo, veja como usar o bracelete de cobre:
Por Fernanda Pereira
