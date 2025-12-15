Editorias do Site
Festival Movimento Cidade anuncia Ajuliacosta como atração em dia gratuito

Rapper está confirmada no primeiro dia de evento, que será gratuito. Anúncio foi feito nesta segunda (15)

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:02

Festival Movimento Cidade anuncia Ajuliacosta
Festival Movimento Cidade anuncia Ajuliacosta Crédito: Reprodução/Instagram/@ajuliacosta/@jordanfotografo

O Movimento Cidade, que anunciou Zeca Pagodinho recentemente, agora lança um novo nome: a rapper Ajuliacosta. Ela se apresenta na sexta-feira, 14 de agosto, dia gratuito do evento.

Conhecida pelo nome artístico AJC, a rapper acumula o título de Mulher do Ano na Música pela Geração Glamour 2025 e indicação ao Prêmio Multishow. No palco, ela apresenta hits como "Dharma, "Você vai gostar" e "O que Júlia vai ser?". 

Luísa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade, celebra a relevância cultural do evento.

O Festival tem crescido a cada edição, e agora com o apoio do público na venda de ingressos de dois dias ou no dia gratuito é fundamental que tenhamos a mais diversa programação de linguagens, ritmos e pessoas, contemplando o tema da edição que é "Cidade são pessoas"

O evento atraiu 100 mil pessoas neste ano, e na próxima edição, deve superar essa marca. Serão dois dias de venda de ingressos e um dia totalmente gratuito, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. 15 atrações devem subir aos palcos.

