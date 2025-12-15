Festival Movimento Cidade anuncia Ajuliacosta como atração em dia gratuito

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:02
O Movimento Cidade, que anunciou Zeca Pagodinho recentemente, agora lança um novo nome: a rapper Ajuliacosta. Ela se apresenta na sexta-feira, 14 de agosto, dia gratuito do evento.
Conhecida pelo nome artístico AJC, a rapper acumula o título de Mulher do Ano na Música pela Geração Glamour 2025 e indicação ao Prêmio Multishow. No palco, ela apresenta hits como "Dharma, "Você vai gostar" e "O que Júlia vai ser?".
Luísa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade, celebra a relevância cultural do evento.
O evento atraiu 100 mil pessoas neste ano, e na próxima edição, deve superar essa marca. Serão dois dias de venda de ingressos e um dia totalmente gratuito, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. 15 atrações devem subir aos palcos.
