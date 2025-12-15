Novela das sete

“Vai trazer o Brasil para o Brasil”, diz capixaba Elisa Lucinda sobre nova novela da TV Globo

Atriz possui o jargão "pense" na novela, e segundo ela, é preciso que o público pegue isso para si e comece a pensar mais

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:13

Tem capixaba na nova novela das sete da TV Globo! Elisa Lucinda está em "Coração Acelerado" e adiantou à HZ o que o público pode esperar de sua personagem, Zuleica.

"A Zuzu é uma empresária independente, uma mulher que não casou por opção, é gostosona, joga sinuca", contou Elisa. Ela frisou também, que apesar da novela girar em torno da música sertaneja, a personagem não começa como cantora.

Zuzu tinha o sonho de cantar e montou uma caravana para dar espaço a quem quisesse se apresentar. Em Goiás, havia poucos cantores negros, e até hoje é assim, então ela se propôs a revelar talentos por meio da caravana

Elisa ainda falou sobre Goiás, onde a trama se passa. Para ela, há um Brasil a ser revelado pela novela. "À noite você vai a um choro, um samba, um rock, um rap, entende? Eu estou animada com isso", contou.

Segundo a capixaba, a produção está cuidando com atenção da qualidade das trilhas sonoras. E apesar do gosto musical diferente, Zuzu (personagem) e Elisa têm características em comum: altruísmo, cuidado com o outro, lealdade e amizade, daquele tipo que dá um conselho que muitos não tem coragem. Uma, portanto, chama atenção.

Os shows itinerantes da Caravana da Zu. Janete (Letícia Spiller), Zuzu (Elisa Lucinda) e Agrado (Isadora Cruz). Crédito: Globo/ Manoella Mello

Não gostamos que homem mandem na gente

Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora, cantora e professora. Perguntada sobre sua versatilidade e inspiração, a capixaba não hesitou. "O cotidiano é uma nave, tem de tudo lá. A fala das crianças, os jardins, as vizinhas, as dores, os amores. Tá tudo ali. O cotidiano é uma caixa de poesia, é a minha caixa forte".

Além de Elisa Lucinda, o elenco conta com Leandra Leal, Ricardo Pereira, Leticia Spiller, Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Isadora Cruz, Gabz, Paula Fernandes e muito mais. "Coração Acelerado" estreia dia 12 de janeiro, na telinha da TV Gazeta.

Elisa Lucinda interpreta Zuzu, madrinha de Agrado (Isadora Cruz), que forma um triângulo amoroso com João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond) Crédito: Globo/Manoella Mello

Confira mais trechos da entrevista

Você gosta de sertanejo? É um ritmo que escuta no dia a dia? Não. Eu sou uma mulher muito ligada na poesia das coisas, né. No assunto. E eu acho que o assunto da maioria dos sertanejos é sofrência e me cansa. Eu acho uma coisa muito machista também, sabe? Esse vaqueiro que vai pegar essa mulher. Então, eu navego com cuidado por aí, mas eu não tenho ouvidos fechados, nem olhos. Eu amo o sertanejo raiz, rural, moda de viola de Goiás, então, para isso meus olhos estão muito atentos e meus ouvidos abertos.

Você é uma artista muito diversa. Como enxerga essas tantas versões e o que mais te encanta? Cara, eu te juro que isso não foi uma coisa pensada, do tipo "vou vir por todos os lados". Eu só queria viver da minha arte, e eu tenho muita paz no que faço e prazer. Tenho prazer em escrever, em estar no cinema, em fazer série, teatro e novela, que o pessoal ainda me paga. Eu sempre quis que a minha vida, meu pão, meu dinheiro, viesse do meu prazer de realizar. Eu sou uma artista, eu canto, eu interpreto, eu dou aula de poesia falada, e tudo isso eu amo fazer. Isso dá um bom toque de qualidade, quando a gente faz com amor, né?

Qual o projeto dos seus sonhos? Eu tenho vontade de fazer uma super investigadora, fodona, que fareja, mata charadas. Eu acho que vou ter que escrever isso.

Como você descreveria a novela "Coração Acelerado"? O goiás tem a alma da terra. O goiás tem a alma misturada com terra, no sentido da lavoura, no sentido das raízes, da natureza. Sabe quando a gente fala e vem aquele cheiro no nariz, de terra depois da chuva? Isso é o Goiás, isso é o Brasil. Essa novela vai trazer o Brasil para o Brasil.

