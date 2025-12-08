TV Globo

Tadeu Schmidt promete 'lista icônica' para começar 'BBB com pé na porta'

Com estreia marcada para 12 de janeiro, o programa aposta em novidades mantidas em segredo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:13

Tadeu Schmidt Crédito: Globo/ Renato Pizzutto

O BBB 26 (Globo) promete uma seleção de participantes "icônica", afirma o apresentador Tadeu Schmidt, em entrevista exclusiva a Chico Barney e Bárbara Saryne, no Central Splash, do Canal UOL.

Com estreia marcada para 12 de janeiro, o programa aposta em novidades mantidas em segredo.

"O que eu posso dizer é o seguinte: a gente já contou um monte de coisa e aquela novidade que eu gosto mais é uma que a gente não contou e que a gente simplesmente não pode contar."

"Essa não vai ter spoiler nem na véspera. Essa vai ser na hora"

Para o apresentador, a expectativa em torno do elenco deste ano é alta e a produção prepara surpresas para a estreia.

"São pessoas incríveis. Por personalidade, por história. É uma lista icônica, é uma lista extraordinária. Além disso, nós temos dinâmicas assim, para já começar o BBB com o pé na porta, já começa antes da estreia com essas casas de vidro. E depois, quando a gente estrear, gente, vai ser demais. Eu tô aqui quase falando, mas não vou falar. Podem me cobrar. Talvez, assim, o melhor começo", completou.

Participantes do 'BBB 25' Crédito: Reprodução/TV Globo

Schmidt detalha também como a rotina intensa dos bastidores impacta sua vida pessoal e saúde durante o reality.

"Fonezinho o tempo inteiro. Eu me torno uma pessoa um pouco mal-educado. Porque eu fico com fone de ouvido o tempo inteiro. Eu vou dormir quando eles vão dormir. Eu durmo muito pouco. Porque eu fico com ansiedade mesmo de acordar e já ver o que vai acontecer no dia seguinte e tal. Mas eu procuro ter uma vida saudável mesmo diante dessa intensidade."

Vem aí o BBB 26

Em setembro, a Globo anunciou que serão três grupos na casa: além de pipocas e camarotes, há uma nova categoria: os veteranos. Ex-BBBs marcantes das últimas edições retornam para se misturar aos novatos, prometendo estratégia e nostalgia.

A temporada começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, o público elegerá quem, de fato, entrará no confinamento principal.

Pela primeira vez na história do programa, o público também poderá substituir qualquer participante da casa. A vaga será conquistada por um grupo de reservas confinados em um "laboratório".

A casa contará com três 'Big Fones'. Caberá ao público decidir qual deles tocará e, mais do que isso, qual a mensagem que será transmitida aos brothers.

