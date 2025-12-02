Reality

5 casas de vidro e "sincerão" com plateia: tudo que sabemos sobre o BBB 26

Programa já estreia mês que vem, e deve durar 100 dias

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:19

Momento de "lavar roupa suja" agora terá espectadores ao vivo Crédito: Reprodução/Multishow

O BBB 26 já estreia mês que vem. O principal reality da Globo vai durar 100 dias em 2026, com início marcado para 12 de janeiro e final prevista para 21 de abril.

A ideia é que próxima edição conte ainda mais com a participação dos espectadores: o público vai, inclusive, escolher parte do brothers da temporada.

O que se sabe?

No final de semana antes da estreia, já vão ter candidatos confinados em 5 casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. Como de costume, o público escolhe via votação quem vai entrar no programa.

O jogo não acaba imediatamente para os rejeitados da casa de vidro, que vão ganhar uma segunda chance na casa chamada de Laboratório. Os espectadores vão poder substituir um jogador da casa principal por alguém da segunda casa.

Ao final da escolha do público, o elenco definitivo será formado por pipocas, casa de vidro, camarotes e veteranos (ex-BBBs).

Outra novidade é a quantidade de Big Fones na casa. Na próxima edição o número vai aumentar para três telefones, e o público vai decidir qual deles vai tocar, e o que será ouvido.

Para completar a maior presença do público na casa, agora o Sincerão vai ter plateia. A dinâmica segue acontecendo às segunda-feiras, dia em que o programa tem a maior audiência, segundo o plano comercial do reality.

