Após separação, Ivete Sangalo brinca sobre "fogo acumulado" em show com Liniker

Durante seu primeiro show após anunciar o fim do casamento com Daniel Cady, Ivete Sangalo, 53, protagonizou um momento bem-humorado que rapidamente viralizou

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 14:05

Liniker participou de "Clareou", novo projeto de Ivete Crédito: Reprodução Instagram @ivetesangalo

Durante seu primeiro show após anunciar o fim do casamento com Daniel Cady, Ivete Sangalo, 53, protagonizou um momento bem-humorado que rapidamente viralizou. No palco do evento "Clareou", em Salvador, onde dividia a apresentação com Liniker, 30, a cantora fez brincadeiras sobre estar com "fogo acumulado", arrancando gargalhadas da plateia.

"Tenho que descarregar, não tem onde descarregar, e vai dando o famoso fogo no c*. Tem coisa mais romântica do que isso? Viva o fogo no c*", disparou Ivete, em tom de brincadeira. Em seguida, seguiu improvisando: "Vamos jogar poesia nisso. Aquele povo que diz 'viva a Bahia, viva a nossa cultura'. Grita para o universo 'fogo no c*', vai que o universo ouve".

A artista ainda sugeriu a Liniker, 30, que as duas lançassem uma música com esse nome. "Vai hitar", brincou.

Os registros do momento repercutiram nas redes, especialmente no X (antigo Twitter). Seguidores reagiram com bom humor ao clima descontraído da apresentação: "Amo esses surtos de Ivete", brincou um internauta. "Ivete do Velho Testamento voltou", celebrou outra seguidora. "Ela é demais", acrescentou mais um fã da cantora baiana.

Ivete Sangalo e Daniel Cady começaram a namorar em 2008, quando o nutricionista já acompanhava a rotina da cantora. No ano seguinte, nasceu o primeiro filho, Marcelo. O casamento veio em 2011, em uma cerimônia civil discreta realizada na casa da artista, em Salvador, reservada apenas a familiares e amigos próximos. Depois, a família cresceu com a chegada das gêmeas Marina e Helena.