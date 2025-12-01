Ex-BBB

Capixaba Lucas Bissoli se forma em Medicina após pausa para entrar no BBB

Companheiros de reality parabenizaram o brother pela conquista. Agora, ele pretende atuar como clínico geral

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:53

Ex-BBB Lucas Bissoli se formou em medicina Crédito: Reprodução/ Instagram @bissolilucas

Oficialmente médico! O ex-BBB Lucas Bisoli encerrou mais um ciclo e se formou em medicina. A novidade foi anunciada em seu perfil no Instagram, no último domingo (30).

No post, Lucas demonstra toda sua felicidade por essa conquista e celebra os novos passos que virão. "Formei em Medicina. Um ciclo gigante se encerra e um novo começa diante de mim. Foram noites viradas, renúncias, saudade da família e muita fé para continuar mesmo quando parecia impossível. Hoje eu respiro fundo, olho para trás com orgulho e sigo em frente com propósito. Que Deus ilumine essa nova fase. Cuuuida", publicou.

Alguns parceiros de reality, como Linn da Quebrada e a também médica Thelma, parabenizaram o brother. "Parabéns! Sucesso na sua vida profissional❤️", comentou a campeã do BBB 20.

Nos stories, Lucas publicou o vídeo de sua apresentação no BBB 22 e comentou sobre sua trajetória. Ele havia trancado o curso no 7º período para entrar no programa, e mesmo após eliminação, ficou cerca de um ano e meio afastado dos estudos.

Promessa cumprida, fase encerrada e outra muito maior começando agora

Lucas se formou pela Universidade de Vila Velha, a UVV, e pretende atuar como clínico geral.

Ex-BBB já atuou em posto de saúde

Durante sua formação, logo após o retornar para a graduação, o capixaba atendeu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Vila Velha. Na época, ele compartilhou o momento nas redes sociais com entusiasmo. "Nada acontece por acaso; cada passo tem um propósito", publicou.

Em entrevista ao quadro 027 Perguntas, em 2022, Lucas contou seus pontos turísticos preferidos e encarou perguntas sobre o Espírito Santo. Assista.

