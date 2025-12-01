Capixaba Lucas Bissoli se forma em Medicina após pausa para entrar no BBB

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:53
Oficialmente médico! O ex-BBB Lucas Bisoli encerrou mais um ciclo e se formou em medicina. A novidade foi anunciada em seu perfil no Instagram, no último domingo (30).
No post, Lucas demonstra toda sua felicidade por essa conquista e celebra os novos passos que virão. "Formei em Medicina. Um ciclo gigante se encerra e um novo começa diante de mim. Foram noites viradas, renúncias, saudade da família e muita fé para continuar mesmo quando parecia impossível. Hoje eu respiro fundo, olho para trás com orgulho e sigo em frente com propósito. Que Deus ilumine essa nova fase. Cuuuida", publicou.
Alguns parceiros de reality, como Linn da Quebrada e a também médica Thelma, parabenizaram o brother. "Parabéns! Sucesso na sua vida profissional❤️", comentou a campeã do BBB 20.
Nos stories, Lucas publicou o vídeo de sua apresentação no BBB 22 e comentou sobre sua trajetória. Ele havia trancado o curso no 7º período para entrar no programa, e mesmo após eliminação, ficou cerca de um ano e meio afastado dos estudos.
Lucas se formou pela Universidade de Vila Velha, a UVV, e pretende atuar como clínico geral.
Durante sua formação, logo após o retornar para a graduação, o capixaba atendeu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Vila Velha. Na época, ele compartilhou o momento nas redes sociais com entusiasmo. "Nada acontece por acaso; cada passo tem um propósito", publicou.
Em entrevista ao quadro 027 Perguntas, em 2022, Lucas contou seus pontos turísticos preferidos e encarou perguntas sobre o Espírito Santo. Assista.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta