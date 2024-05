Ex-BBB Lucas Bissoli revela seus lugares favoritos em Vila Velha

Lucas Bissoli contou os lugares que costuma frequentar em Vila Velha. Crédito: HZ

Vila Velha completa 489 anos, nesta quinta-feira (23), com muita história, cultura e lugares exuberantes. E para comemorar em grande estilo, nós convidamos o ex-BBB Lucas Bissoli para preparar um roteiro turístico e gastronômico na cidade canela-verde. Todos os destinos fazem parte da vida pessoal dele.



Lucas é morador de Vila Velha há anos. Inclusive, quando foi participar do BBB 22, o estudante de medicina deixou claro seu amor pela cidade. Por isso, decidimos chamar o 'Barão da Piscadinha', apelido que ela ganhou no programa, para revelar os seus lugares favoritos.

“Minha rotina envolve muito esporte ao ar livre, em especial a corrida e a natação. Então eu vivo na praia. Acho a praia de Vila Velha a melhor. Sou fã mesmo”, destacou Bissoli para HZ.

CONFIRA ABAIXO O ROTEIRO DE LUCAS BISSOLI

MORRO DO MORENO

Lucas Bissoli gosta de praticar corrida no Morro do Moreno, em Vila Velha. Crédito: Arquivo pessoal

Localizado no final da Praia da Costa, o Morro do Moreno é um dos pontos turísticos mais famosos da região - principalmente para os amantes da natureza. Com 184 metros de altitude, o local oferece uma das melhores vistas tanto para Vitória, quanto para Vila Velha. Um charme ainda maior no pôr do sol.

“Eu tinha que colocar o Morro do Moreno nesse roteiro. Gosto muito de lá devido à vista para a Terceira Ponte e o Convento da Penha. Além disso, é um lugar de fácil acesso, dá para ir pela estrada ou até pela trilha para os aventureiros. Eu uso muito o local para treinar corrida. Me dá um sentimento de bem-estar, natureza, estar rodeado de floresta”, frisou.

CONVENTO DA PENHA

Lucas Bissoli elegeu o Convento da Penha como um dos seus destinos favoritos em Vila Velha. Crédito: Arquivo pessoal

Considerado o local mais visitado do Espírito Santo, é possível observar a grandeza do Convento da Penha de vários ângulos e pontos da Grande Vitória. O monumento começou a ser construído por volta de 1558, após uma imagem da Virgem Maria aparecer no topo do morro. Ao todo a área possui mais de 600 mil metros quadrados.

“Além de ser um lugar histórico, tem a questão da fé. Sempre que eu vou lá me reconecto, é muito representativo. E claro, o Convento tem uma vista muito muito bonita, o que torna ainda mais charmoso. Estar lá me traz muita paz de espírito”, pontuou.

PRAIA DA SEREIA

Amante da natação, Lucas Bissoli gosta de praticar o esporte na Praia da Sereia, em VV. Crédito: Arquivo pessoal

Point da Praia da Costa, a Praia da Sereia é uma sensação entre os canelas-verdes. O local abriga diversos esportes aquáticos, como a canoa havaiana, stand up, natação e até aulas de hidroginástica. Seja no início da manhã ou no fim da tarde, sempre vai ter alguém pela região praticando alguma atividade física.

“A praia da sereia é tipo uma baía, não é aquele mar aberto, tem umas ilhas bem pertinho. Isso é muito bom para quem gosta de esporte no mar, assim como eu. Pratico muita atividade aquática por ali. Tem canoa, stand up. É um point de encontro para galera do esporte. Sempre que posso, vou nadar ali”, contou Lucas.

POMPEIA

Praia de Pompeia, em Itapuã, Vila Velha. Crédito: Divulgação/PMVV

Amante do surf, Lucas revelou um dos seus lugares prediletos para a prática de bodyboard: a Pompeia. O ponto está localizado entre a Praia de Itapoã e a Praia de Itaparica e recebe diversos surfistas na maré cheia. “Eu morava ali perto, então era só abrir a cortina e ver se tinha onda. Se eu visse que tinha, estava lá. Gosto muito mesmo desse lugar”, afirmou.

ILHA DE PITUÃ

Lucas Bissoli é fã de stand up . Crédito: Arquivo pessoal

Das ilhas mais famosas de Vila Velha, certamente você já escutou - ou ainda vai - falar da Ilha de Pituã. “Por ser mais perto da costa, dá para ir nadando até a ilha. A vista bem bacana do mar para o litoral. Pegar um pôr do sol ali é incrível. Eu costumo ir sempre no início ou finalzinho do dia para ver essa vista que tinha lá”, conta Bissoli.

ONDE COMER?

Na parte gastronômica, o ex-BBB não hesitou em escolher apenas um local. Para ele, existem dois lugares - com atividades gastronômicas diferentes - que ganharam seu coração. A variedade da Praia da Costa é um desses exemplos, onde é possível encontrar muitas opções para o dia a dia. Até da cozinha internacional. Já para uma boa moqueca, a pedida de Lucas é na Barra do Jucu.

O ex-BBB Lucas Bissoli costuma passear pelas praias de VV. Crédito: Arquivo pessoal

“A Praia da Costa tem uma diversidade muito grande. Desde comidas típicas, como a nossa moqueca capixaba, até outros estilos de pratos. Sempre estou comendo algo diferente por ali. Já para o lado da Barra do Jucu, eu indico para quem gosta de mariscos. Almoçar lá é ter oportunidade de comer com um cenário envolvente, com rio, mar e os pescadores”, finalizou.

