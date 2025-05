Se cuida

5 dicas para entender e lidar com a dupla excepcionalidade

Condição une alto desempenho em determinadas áreas e, ao mesmo tempo, dificuldades significativas em outras

A dupla excepcionalidade é um conceito ainda pouco discutido. No entanto, representa um importante desafio para famílias e educadores, pois afeta diretamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes. “A dupla excepcionalidade ocorre quando uma pessoa apresenta, simultaneamente, uma condição do neurodesenvolvimento (como o Transtorno do Espectro Autista – TEA) e habilidades cognitivas acima da média, frequentemente associadas à superdotação”, explica a neuropsicóloga Dra. Karliny Uchôa. >

Abaixo, a Dra. Karliny explica as principais características da dupla excepcionalidade e como lidar com ela! >

1. Talentos e desafios estão juntos

Segundo a Dra. Karliny Uchôa, a dupla excepcionalidade é marcada pela alta e baixa aptidão em algo específico. “Uma pessoa com dupla excepcionalidade pode ter um alto desempenho em determinadas áreas e, ao mesmo tempo, dificuldades significativas em outras, é a coexistência de habilidades acima da média com transtornos como Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dislexia ou TEA”, explica. >