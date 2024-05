Pedra Azul terá passeios de balão com preços a partir de R$ 140

Pedra Azul terá passeios de balão a partir de maio. Crédito: Cássio Canal Ronchi

As montanhas capixabas irão ganhar mais um atrativo para você contemplar todo seu charme. A partir do dia 25 deste mês, Pedra Azul, em Domingos Martins, terá voos de balão. Ao todo, três modalidades de passeios serão oferecidos: voo cativo, quando o balão sobe, porém fica preso por cordas; voo livre, com duração de três horas; e voos fechados para empresas.



Com a estrutura estética do balonismo, o voo cativo permitirá que o visitante tenha a experiência de contemplar o pôr do sol e a vista para a Pedra Azul. Nesta modalidade, o balão sobe e desce preso a uma corda sob comando de uma equipe especializada. O passeio durará cerca de oito minutos e o valor é de R$ 140 por pessoa. Não é necessário agendamento.

A outra modalidade é o passeio de balão livre. Nesse caso, é necessário agendamento, com ingresso para uma pessoa em voo com grupo de quatro tripulantes. No total, a experiência dura aproximadamente três horas, entre enchimento do balão, voo livre de uma hora, pouso, brinde e retorno à base. O valor é de R$ 790 por pessoa. Para grupos de quatro pessoas, o preço sai por R$2.800 no total.

Pedra Azul deve contar com cerca de cinco voos por hora. Crédito: Cássio Canal Ronchi

A experiência do voo livre ainda dá direito a um drink de boas vindas no começo para uma sessão de fotos e brindes ao final do voo. De acordo com o empresário Cássio Canal Ronchi, o balão está vindo de Torres, Rio Grande do Sul, e possui registro da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil.

“Nossa aeronave teve fabricação iniciada em março de 2024 e já possui todas as certificações. O piloto do qual faremos o voo inicial também tem as certificações exigidas na RBAC 61 da ANAC”, diz o empresário, que ainda afirmou que a aeronave foi feita com material antichamas e que os voos serão com uso de gás propano.

DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

De acordo com o empresário, o serviço do voo cativo será às sextas-feiras (tarde), sábados, (manhã e tarde), e domingos (manhã). Em média, serão cerca de cinco voos por hora. Um ponto de alerta é em relação a previsão do tempo, que deverá ser consultada com a empresa antes do passeio.

Experiência com balão também terá opção com drinks. Crédito: Cássio Canal Ronchi

No voo livre será realizado apenas um passeio por dia - com saída às 5h. O trajeto, neste caso, dependerá da posição do vento. “A princípio, o balão partirá da vila de Pedra Azul, atrás da cervejaria Ronchi Beer, e seguirá até o distrito de São Paulinho”, disse o empresário.

BALÃO GARDEN

Previsto para junho, o empresário conta que haverá ainda um ambiente exclusivo com bar completo, contendo cerveja e drinks, até um DJ e um saxofonista. O espaço ficará localizado na base para a realização dos voos cativos.

