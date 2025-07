Veja onde comprar Morango do Amor no ES; doce viralizou na internet

Quatro sabores

Pistache, maracujá e chocolate são os sabores de Morango do Amor que o trailer canela-verde Amor em Pedaços oferece, além do clássico. Cada bombom custa a partir de R$ 22 no delivery pelo iFood, e a disponibilidade varia de acordo com o dia da semana. As entregas e as retiradas no local de produção acontecem às quintas, das 12h às 20h, e às sextas e sábados, das 12h às 16h. A venda no trailer, que estaciona na Praça Bené Marques, em Praia das Gaivotas, acontece de sexta a domingo, das 18h30 às 23h. Mais informações: @amor.s2empedacos. FOTO: Amor em Pedaços/Acervo