Morango do Amor: qual a sua opinião sobre o doce do momento? Vote!

Gostoso ou superestimado? O doce que virou febre na internet tem movimentado as confeitarias em várias cidades do ES

A confeitaria ganhou um novo queridinho - e ele tem nome e cor de paixão: Morango do Amor. Inspirado na clássica Maçã do Amor das festas juninas, o doce virou fenômeno nas redes sociais e tem movimentado as vitrines de confeitarias em várias cidades do Espírito Santo.>