Veja receita fácil de pavê de morango para a ceia de fim de ano

Em um recipiente, coloque o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite, misture bem até obter uma consistência firme e deixe na geladeira por 30 minutos.

Em uma travessa, coloque uma camada de biscoito, uma camada de morango e, por último, uma de creme. Repita o processo até que os ingredientes acabem. Coloque na geladeira por três horas, depois desenforme e sirva decorado com morangos e com a calda de frutas vermelhas.