Veja receita fácil de pavê de morango para a ceia de fim de ano

Pavê é uma sobremesa certeira em qualquer confraternização, e nas festas de fim de ano não seria diferente. Fácil de fazer, acessível para todos os bolsos, refrescante na temporada de calor e, claro, deliciosa, essa guloseima tem tudo para agradar seus convidados.
PAVÊ DE MORANGO
Ingredientes:
- 600g de cream cheese
- 600g de morango picado
- 1 lata de leite de condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 pacote de biscoito tipo champagne
- Calda de frutas vermelhas para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite, misture bem até obter uma consistência firme e deixe na geladeira por 30 minutos.
Montagem:
Em uma travessa, coloque uma camada de biscoito, uma camada de morango e, por último, uma de creme. Repita o processo até que os ingredientes acabem. Coloque na geladeira por três horas, depois desenforme e sirva decorado com morangos e com a calda de frutas vermelhas.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.