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Passo a passo

Veja receita fácil de pavê de morango para a ceia de fim de ano

Sobremesa é preparada com creme de leite, cream cheese, morango, biscoito champagne e calda de frutas vermelhas. Sirva gelada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 04:00

Pavê de morango
Pavê de morango é dica acessível de sobremesa para a ceia Crédito: Bruno Marconato
Pavê é uma sobremesa certeira em qualquer confraternização, e nas festas de fim de ano não seria diferente. Fácil de fazer, acessível para todos os bolsos, refrescante na temporada de calor e, claro, deliciosa, essa guloseima tem tudo para agradar seus convidados.  
Então, se você curtiu a dica, siga o passo a passo para preparar um pavê de morango imperdível, bem cremoso, que vai arrasar na sua mesa de Natal ou réveillon

PAVÊ DE MORANGO 

Ingredientes:

  • 600g de cream cheese
  • 600g de morango picado
  • 1 lata de leite de condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 pacote de biscoito tipo champagne
  • Calda de frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo: 

Em um recipiente, coloque o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite, misture bem até obter uma consistência firme e deixe na geladeira por 30 minutos.

Montagem: 

Em uma travessa, coloque uma camada de biscoito, uma camada de morango e, por último, uma de creme. Repita o processo até que os ingredientes acabem. Coloque na geladeira por três horas, depois desenforme e sirva decorado com morangos e com a calda de frutas vermelhas.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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