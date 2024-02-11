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Ama doce? Aprenda a fazer pavê de morango com biscoito recheado

Receita, que rende em média seis porções e leva em média três horas para ficar no ponto, é a dica do HZ para o seu almoço em família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Pavê de morango com biscoito recheado
Pavê de morango: dica de sobremesa para as "formiguinhas" de plantão Crédito: Galo/Divulgação
A receita de pavê de morango com biscoito recheado que você confere abaixo é certeira para quem se considera uma formiguinha quando o assunto é doce.
Com ingredientes fáceis de encontrar ou que muita gente já tem na despensa, a sobremesa cai bem em um almoço de família para agradar a garotada, combinando crocância e cremosidade. 

PAVÊ DE MORANGO 

Ingredientes: 

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 caixinha de morangos frescos
  • 2 pacotes de biscoito recheado sabor morango
  • 1 caixinha de morangos fatiados
  • Chantili batido
  • Para decorar:
  • Morangos frescos
  • Biscoitos recheados sabor morango

Modo de preparo: 

  1. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco de morango e os morangos frescos.
  2. Montagem: em uma taça ou refratário, coloque uma camada de creme de morango, espalhe os biscoitos recheados e, em seguida, os morangos fatiados. Faça isso até completar o refratário.
  3. Finalize com chantili e leve para gelar por pelo menos 1 hora. 
  4. Antes de servir, decore com morangos e alguns biscoitos recheados.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 3 horas, em média (incluindo o tempo de geladeira)
Nível: fácil

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