Ama doce? Aprenda a fazer pavê de morango com biscoito recheado

A receita de pavê de morango com biscoito recheado que você confere abaixo é certeira para quem se considera uma formiguinha quando o assunto é doce.
Com ingredientes fáceis de encontrar ou que muita gente já tem na despensa, a sobremesa cai bem em um almoço de família para agradar a garotada, combinando crocância e cremosidade.
PAVÊ DE MORANGO
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 1 caixinha de morangos frescos
- 2 pacotes de biscoito recheado sabor morango
- 1 caixinha de morangos fatiados
- Chantili batido
- Para decorar:
- Morangos frescos
- Biscoitos recheados sabor morango
Modo de preparo:
- Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco de morango e os morangos frescos.
- Montagem: em uma taça ou refratário, coloque uma camada de creme de morango, espalhe os biscoitos recheados e, em seguida, os morangos fatiados. Faça isso até completar o refratário.
- Finalize com chantili e leve para gelar por pelo menos 1 hora.
- Antes de servir, decore com morangos e alguns biscoitos recheados.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 3 horas, em média (incluindo o tempo de geladeira)
Nível: fácil
Tempo de preparo: 3 horas, em média (incluindo o tempo de geladeira)
Nível: fácil