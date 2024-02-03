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Água na boca

Confira uma receita de brigadeirão para o fim de semana

Acompanhe o passo a passo do preparo de uma das sobremesas geladas mais queridas pelos chocólatras
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 06:00

Brigadeirão
Receita de brigadeirão rende em média oito porções  Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Brigadeirão é uma das sobremesas geladas mais queridas pelos capixabas, e, assim como o pavê de chocolate, é uma ótima pedida para os chocólatras de carteirinha.
Então, se você quer uma receita bem "chocolatuda" e irresistível para o seu fim de semana, acompanhe abaixo o passo a passo desse preparo, que é simples e certeiro.  

BRIGADEIRÃO

Ingredientes: 

Pudim:
  • 2 pacotes (24g) de gelatina sem sabor
  • ½ xícara (chá) de água
  • 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau
  • 1 xícara de leite integral 
  • 395g de leite condensado 
  • 200g de creme de leite 
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
Calda de chocolate e finalização:
  • 4 colheres (sopa) de chocolate meio amargo
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
  • 1 xícara de chocolate granulado

Modo de preparo: 

  1. Na água em temperatura ambiente, dissolva a gelatina sem sabor, misture com uma colher e reserve.
  2. Na cumbuca, coloque creme de leite, leite condensado, leite, manteiga e chocolate. Misture bem todos os ingredientes. Se preferir, você pode bater tudo em um liquidificador.
  3. Enquanto isso, leve a gelatina hidratada ao microondas por cinco segundos até derreter.
  4. Em uma forma untada com óleo, despeje o creme de chocolate e leve à geladeira por no mínimo três horas. Ou até que ele esteja firme.
  5. Para a calda de chocolate: em uma panela, adicione todos os ingredientes e misture bem. Leve ao fogo baixo até que esteja com uma consistência cremosa. O ponto é quando o fundo da panela estiver aparecendo.
  6. Regue o brigadeirão com essa calda e polvilhe com chocolate granulado para finalizar.
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 55 minutos, em média 
Nível: fácil
Fonte: Piracanjuba 
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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