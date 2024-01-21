Pudim de leite em pó: receita é simples e fica uma delícia

Depois das receitas de picolé de leite em pó e de pipoca de leite em pó, que deixaram muita gente com água na boca, HZ aposta agora em uma outra delícia feita com o ingrediente queridinho dos apaixonados por doce: pudim de leite em pó. De textura levinha e sabor viciante, essa sobremesa é bem simples de fazer.
Ingredientes
- 3 ovos
- 2 gemas
- Meia xícara (chá) de açúcar demerara
- 1 e meia xícara (chá) de leite em pó
- 2 xícaras (chá) de água
- Finalização: 2 colheres (sopa) de leite em pó
Modo de preparo
- Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo.
- Despeje a mistura em uma forma com furo central (de 19 cm de diâmetro) untada com manteiga.
- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos.
- Depois de frio, leve para gelar por cerca de duas horas.
- Desenforme, polvilhe o leite em pó por cima do pudim e sirva em seguida.
- Rendimento: 12 porções
- Tempo de preparo: 115 minutos, em média
- Nível: fácil
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas