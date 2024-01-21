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Irresistível

Pudim de leite em pó: receita é simples e fica uma delícia

Veja como fazer mais um doce com o ingrediente queridinho do momento e arrase servindo essa sobremesa que desmancha na boca
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 08:00

Pudim de leite em pó
Pudim de leite em pó rende 12 porções Crédito: Nestlé/Divulgação
Depois das receitas de picolé de leite em pó e de pipoca de leite em pó, que deixaram muita gente com água na boca, HZ aposta agora em uma outra delícia feita com o ingrediente queridinho dos apaixonados por doce: pudim de leite em pó.  De textura levinha e sabor viciante, essa sobremesa é bem simples de fazer. 
Ingredientes
  • 3 ovos
  • 2 gemas
  • Meia xícara (chá) de açúcar demerara
  • 1 e meia xícara (chá) de leite em pó
  • 2 xícaras (chá) de água
  • Finalização: 2 colheres (sopa) de leite em pó
Modo de preparo
  1. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo.
  2. Despeje a mistura em uma forma com furo central (de 19 cm de diâmetro) untada com manteiga.
  3. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos.
  4. Depois de frio, leve para gelar por cerca de duas horas.
  5. Desenforme, polvilhe o leite em pó por cima do pudim e sirva em seguida.
  • Rendimento: 12 porções 
  • Tempo de preparo: 115 minutos, em média
  • Nível: fácil
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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