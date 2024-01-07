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Fácil, fácil

Picolé de leite em pó é receita simples e fresquinha

Feita com apenas três ingredientes, a guloseima é uma opção cremosa para matar a vontade de doce e se refrescar no calorão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 07:00

Picolé de leite em pó
Picolé de leite em pó Crédito: União/Divulgação
Receita de picolé caseiro é uma superdica para quem quer se refrescar no calor com um docinho sem ter muito trabalho. Então, aproveite o verão para preparar esse picolé de leite em pó facílimo e irresistível que mostraremos a seguir. 
O preparo é bem rápido e os ingredientes quase todo mundo costuma ter em casa: creme de leite, açúcar refinado e leite em pó. Para ficar perfeito, tenha a mão forminhas e palitos para picolé. 

PICOLÉ DE LEITE EM PÓ

Rendimento: 6 picolés
Tempo médio de preparo: 5h20
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 1 lata de creme de leite com soro (300g)
  • 3 colheres (sopa) açúcar refinado (60g)
  • 1 xícara (chá) leite em pó ‎(90g)
  • 6 unidades de palito de sorvete ‎

Modo de preparo:

  1. Em um liquidificador, adicione o creme de leite, o leite em pó e o açúcar refinado. Bata em velocidade alta por cinco minutos ou até tudo ficar homogêneo.
  2. Transfira para as forminhas próprias para sorvete, coloque os palitos e leve ao congelador por, no mínimo, cinco horas ou até firmar.
  3. Sirva em seguida. 
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.   

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