Picolé de leite em pó é receita simples e fresquinha

Receita de picolé caseiro é uma superdica para quem quer se refrescar no calor com um docinho sem ter muito trabalho. Então, aproveite o verão para preparar esse picolé de leite em pó facílimo e irresistível que mostraremos a seguir.
O preparo é bem rápido e os ingredientes quase todo mundo costuma ter em casa: creme de leite, açúcar refinado e leite em pó. Para ficar perfeito, tenha a mão forminhas e palitos para picolé.
PICOLÉ DE LEITE EM PÓ
Rendimento: 6 picolés
Tempo médio de preparo: 5h20
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 5h20
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 lata de creme de leite com soro (300g)
- 3 colheres (sopa) açúcar refinado (60g)
- 1 xícara (chá) leite em pó (90g)
- 6 unidades de palito de sorvete
Modo de preparo:
- Em um liquidificador, adicione o creme de leite, o leite em pó e o açúcar refinado. Bata em velocidade alta por cinco minutos ou até tudo ficar homogêneo.
- Transfira para as forminhas próprias para sorvete, coloque os palitos e leve ao congelador por, no mínimo, cinco horas ou até firmar.
- Sirva em seguida.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.