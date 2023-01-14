Picolé de biscoito recheado: receita fácil para fazer nas férias

Criançada de férias e calorão pocando já são motivos suficientes para fazer um picolezinho ou sorvete em casa, concorda?
Em HZ já demos algumas receitas, como as de sorvete de morango, baunilha e chocolate e a de sorvete sem lactose à base de banana, manga e maracujá.
A receita de hoje é picolé de biscoito recheado sabor morango, muito fácil de preparar. Então, separe suas forminhas com palito e mãos à obra!
PICOLÉ DE BISCOITO RECHEADO
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 2 horas e 10 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 2 horas e 10 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 pacote de biscoito recheado sabor morango
- 1 xícara (chá) de morangos picados
MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador o leite condensado, o leite e os morangos. Deixe bater bem.
- Em seguida, acrescente os biscoitos e bata levemente para quebrá-los em pedaços menores.
- Coloque a mistura em forminhas para picolé e leve-os para o freezer, deixando lá por pelo menos duas horas até ficarem firmes.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.