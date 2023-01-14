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Cremoso

Picolé de biscoito recheado: receita fácil para fazer nas férias

Com as crianças em casa no verão, nada como preparar com elas uma guloseima para refrescar. Nossa dica é superprática, confira!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 06:00

Criançada de férias e calorão pocando já são motivos suficientes para fazer um picolezinho ou sorvete em casa, concorda?
Em HZ já demos algumas receitas, como as de sorvete de morango, baunilha e chocolate e a de sorvete sem lactose à base de banana, manga e maracujá.  
A receita de hoje é picolé de biscoito recheado sabor morango, muito fácil de preparar. Então, separe suas forminhas com palito e mãos à obra! 
Picolé de biscoito recheado
Receita de picolé de biscoito leva apenas quatro ingredientes  Crédito: Galo/Divulgação

PICOLÉ DE BISCOITO RECHEADO

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 2 horas e 10 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 pacote de biscoito recheado sabor morango
  • 1 xícara (chá) de morangos picados
MODO DE PREPARO: 
  1. Bata no liquidificador o leite condensado, o leite e os morangos. Deixe bater bem. 
  2. Em seguida, acrescente os biscoitos e bata levemente para quebrá-los em pedaços menores.
  3. Coloque a mistura em forminhas para picolé e leve-os para o freezer, deixando lá por pelo menos duas horas até ficarem firmes.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Veja Também

Receita de sorvete para o verão: chocolate, morango e baunilha

Como fazer sorvete sem lactose com banana, manga e maracujá

Aprenda uma receita fácil de panqueca de chocolate com sorvete

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