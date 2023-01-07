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Receita de sorvete para o verão: chocolate, morango e baunilha

Aproveite o calor da estação para preparar e se refrescar com a guloseima gelada mais apreciada nos dias de alta temperatura
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 06:00

Sorvete 3 cores
Sorvete da receita não requer uso de sorveteira no preparo  Crédito: Get Ninjas/Divulgação
Vai um sorvetinho aí? Na estação mais quente do ano, a guloseima oficial dos dias de calor movimenta as sorveterias como nunca, mas é possível arriscar algumas receitas em casa.   
Escolhemos uma no estilo "3 em 1", que leva ingredientes simples e não requer uma sorveteira para seu preparo. O Sorvete Três Cores, de chocolate, morango e baunilha, pode ser feito separadamente ou mesclado, como você confere abaixo. 

SORVETE TRÊS SABORES 

INGREDIENTES:
  • 1 caixinha de gelatina sabor morango
  • 2 caixinhas de gelatina incolor
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 3 caixinhas de leite condensado
  • 3 latas de creme de leite
  • Essência de baunilha
MODO DE PREPARO:
  1. Hidrate a gelatina de morango em 250ml de água quente e depois acrescente mais 250ml de água fria. 
  2. Repita o processo com os pacotes de gelatina incolor (250 ml de água quente e 250 ml de água fria para cada caixinha).
  3. Em seguida, transfira cada gelatina para o liquidificador e acrescente uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite.
  4. Você vai bater cada gelatina separadamente, para não interferir no sabor de cada uma delas. 
  5. Para fazer o sorvete de chocolate, além do leite condensado e do creme de leite, acrescente também 2 colheres de chocolate em pó. Caso queira dar mais sabor ao sorvete de creme, acrescente na mistura meia colher de chá de essência de baunilha.
  6. Bata de dois a três minutos até cada mistura ficar homogênea. 
  7. Transfira cada um dos líquidos para um tabuleiro e leve-os para o freezer, separadamente. 
  8. Retire-os da geladeira quando estiverem totalmente congelados, corte em pequenos pedaços e, separadamente, bata na batedeira entre 10 a 15 minutos ou até que formem um creme fofo e espumoso. 
  9. Finalizada essa etapa, em um pote comum de sorvete de dois litros, faça camadas com os três sabores na ordem da sua preferência. 
  10. Leve o pote ao freezer e sirva quando estiver congelado.
Fonte: GetNinjas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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