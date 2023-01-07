Receita de sorvete para o verão: chocolate, morango e baunilha

Vai um sorvetinho aí? Na estação mais quente do ano, a guloseima oficial dos dias de calor movimenta as sorveterias como nunca, mas é possível arriscar algumas receitas em casa.
Escolhemos uma no estilo "3 em 1", que leva ingredientes simples e não requer uma sorveteira para seu preparo. O Sorvete Três Cores, de chocolate, morango e baunilha, pode ser feito separadamente ou mesclado, como você confere abaixo.
SORVETE TRÊS SABORES
INGREDIENTES:
- 1 caixinha de gelatina sabor morango
- 2 caixinhas de gelatina incolor
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 3 caixinhas de leite condensado
- 3 latas de creme de leite
- Essência de baunilha
MODO DE PREPARO:
- Hidrate a gelatina de morango em 250ml de água quente e depois acrescente mais 250ml de água fria.
- Repita o processo com os pacotes de gelatina incolor (250 ml de água quente e 250 ml de água fria para cada caixinha).
- Em seguida, transfira cada gelatina para o liquidificador e acrescente uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite.
- Você vai bater cada gelatina separadamente, para não interferir no sabor de cada uma delas.
- Para fazer o sorvete de chocolate, além do leite condensado e do creme de leite, acrescente também 2 colheres de chocolate em pó. Caso queira dar mais sabor ao sorvete de creme, acrescente na mistura meia colher de chá de essência de baunilha.
- Bata de dois a três minutos até cada mistura ficar homogênea.
- Transfira cada um dos líquidos para um tabuleiro e leve-os para o freezer, separadamente.
- Retire-os da geladeira quando estiverem totalmente congelados, corte em pequenos pedaços e, separadamente, bata na batedeira entre 10 a 15 minutos ou até que formem um creme fofo e espumoso.
- Finalizada essa etapa, em um pote comum de sorvete de dois litros, faça camadas com os três sabores na ordem da sua preferência.
- Leve o pote ao freezer e sirva quando estiver congelado.
Fonte: GetNinjas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.