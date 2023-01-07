Receita de sorvete para o verão: chocolate, morango e baunilha

Hidrate a gelatina de morango em 250ml de água quente e depois acrescente mais 250ml de água fria.

Repita o processo com os pacotes de gelatina incolor (250 ml de água quente e 250 ml de água fria para cada caixinha).

Em seguida, transfira cada gelatina para o liquidificador e acrescente uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite.

Você vai bater cada gelatina separadamente, para não interferir no sabor de cada uma delas.

Para fazer o sorvete de chocolate, além do leite condensado e do creme de leite, acrescente também 2 colheres de chocolate em pó. Caso queira dar mais sabor ao sorvete de creme, acrescente na mistura meia colher de chá de essência de baunilha.



Bata de dois a três minutos até cada mistura ficar homogênea.

Transfira cada um dos líquidos para um tabuleiro e leve-os para o freezer, separadamente.

Retire-os da geladeira quando estiverem totalmente congelados, corte em pequenos pedaços e, separadamente, bata na batedeira entre 10 a 15 minutos ou até que formem um creme fofo e espumoso.

Finalizada essa etapa, em um pote comum de sorvete de dois litros, faça camadas com os três sabores na ordem da sua preferência.